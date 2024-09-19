Володимир Зеленський і Радослав Сікорський провели переговори, результат яких здивував польську сторону, як заявив польський журналіст.

Міністерство закордонних справ Польщі планує "тиснути" на Україну в питанні ексгумації жертв Волинської трагедії, пише польський журналіст Марцін Терлік для Onet. Як ідеться в матеріалі, між президентом України Володимиром Зеленським і главою МЗС Польщі Радославом Сікорським відбулися "неприємні" переговори з цього питання.

Терлик, із посиланням на співрозмовників, ознайомлених із деталями зустрічі, заявляє, що у Варшаві розчаровані позицією українських політиків щодо питання Волинської трагедії.

"МЗС планує використовувати євроінтеграційні прагнення України як інструмент тиску на Київ найближчими місяцями", - ідеться у ЗМІ.

За інформацією журналіста, Україна зайняла "вимогливу позицію".

"Ми знаємо, що Зеленський перебуває під величезним тиском, але не може бути так, щоб поблажки йшли тільки в один бік. Тим часом Україна зайняла вимогливу позицію. У сфері оборони ми можемо це зрозуміти. Але в інших сферах це має змінитися", - заявило Терліку джерело.

Йдеться, за його словами, насамперед про ексгумацію жертв Волинської трагедії. Українська сторона, як ідеться у виданні, роками не видавала дозволів на проведення цих ексгумацій, що є одним із найсерйозніших питань у відносинах між двома країнами.

У виданні зазначають, що найближчими місяцями МЗС Польщі планує використовувати прагнення України до вступу в ЄС як засіб тиску на Київ. У січні 2025 року Польща візьме на себе піврічне головування в Європейському Союзі, що дасть їй ключову роль у переговорах щодо вступу України до Союзу.

"Сікорський переконував Зеленського вирішити історичні питання з Польщею зараз, бо це коштуватиме йому меншої ціни, ніж під час переговорів про вступ. Але до Зеленського це не дійшло", - сказало виданню джерело.

Польсько-українські відносини

Раніше УНІАН повідомляв, що глава МЗС Польщі Радослав Сікорський розповів, як Україні розв'язати історичний конфлікт із Польщею. Він заявив, що ситуацію можна змінити за допомогою одного рішення - провести ексгумацію і належне поховання загиблих.

Крім того, екс-глава МЗС Польщі поскаржився на "політику гієни" Варшави щодо Києва. Він пояснив, що "політика гієни" в цьому випадку полягає в спробах скористатися вразливим становищем України для досягнення своїх цілей.

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