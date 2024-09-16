Очільник МЗС Польщі пояснив, що Україна, якщо хоче вступити до ЄС, має вирішити деякі політично-історичні питання.

Варшава стосовно історичних суперечок не висуває Україні надмірних вимог, на думку глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, озвучену для "ЄП". За його словами, рано "залишати історію історикам", оскільки поховання загиблих під час "етнічних чисток" на Волині є християнським обов'язком, але в цій ситуації немає місця політичним спекуляціям.

"Для Польщі це - гостре політичне питання, тому що ці поляки мають нащадків. Усе населення цих територій було депортоване на територію сучасної Польщі. Ці люди мають родичів, вони голосують на виборах. Тому це - політичне питання. Жертв цієї різанини треба поховати по-християнськи. Це - все, що ми просимо", - заявив Сікорський.

Він додав, що залишити питання в минулому можна буде тільки після ексгумації та належного поховання загиблих. Крім того, в інтерв'ю він натякнув, що під час вступу України до ЄС можуть з'явитися перешкоди. Зокрема, стосовно особистостей Степана Бандери та Романа Шухевича, до яких Україна і Польща по-різному ставляться.

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"Я кажу, що вам знадобляться друзі. Вони потрібні вам зараз. І вони знадобляться вам у процесі вступу до ЄС. А ми просимо вас про повагу до наших загиблих. Я не думаю, що ми просимо багато", - сказав глава МЗС Польщі.

Думка Радослава Сікорського про українців у Європі

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що Сікорський поскаржився на українця, який стриг його в перукарні у Варшаві. За його словами, цей хлопець має перебувати на батьківщині, у складі ЗСУ. Саме тому працездатним біженцям і не виплачують соціальну допомогу.

Крім того, глава МЗС Польщі запропонував позбавити соцвиплат українських чоловіків-біженців, щоб стимулювати їх повертатися додому.

"Приховування від призову - це не привід для фінансової допомоги. Просто припиніть їм платити", - заявив міністр.

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