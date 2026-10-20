Україна готова відмовитися від вступу в НАТО, але за однієї умови, – Зеленський

Президент назвав оптимальний формат гарантій безпеки для України.

Україна готова обговорювати різні варіанти гарантій безпеки, а не лише вступ до НАТО, але за однієї необхідної умови. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Corriere della Sera.

За його словами, оптимальний формат гарантій безпеки для України включає три елементи: українські збройні сили, Європейський Союз і НАТО.

"Наша армія є реальною гарантією і здатна посилити європейські сили завдяки своєму досвіду та високому професіоналізму особового складу. Членство в НАТО означає участь у єдиному оборонному альянсі, що наділяє країну юридичними правами союзника. Вступ до ЄС залежить від Європи, а вступ у НАТО – як від Європи, так і від Сполучених Штатів", – пояснив він.

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При цьому, підкреслив Зеленський, якщо про вступ України в НАТО не йдеться, то має бути рівноцінна альтернатива.

"Якщо не НАТО, то що пропонується натомість? Ми готові обговорити рівноцінні гарантії – нехай навіть під іншою назвою, – за умови, що вони матимуть таку саму юридичну силу", – зазначив він.

Президент підкреслив, що Україна хоче отримати гарантії, які дійсно будуть працювати. На його думку, саме НАТО могло б стати фактором стримування для обох сторін.

Окремо Зеленський прокоментував заяви щодо майбутньої зустрічі Путіна з Трампом і Сі, в якій Україна брати участі не буде.

"Питання не лише в тому, чи відбудеться зустріч за нашої участі чи без неї; на жаль, процес поступового виходу Путіна з ізоляції вже розпочався. І це далеко не перший крок", – зазначив президент.

Він додав, що не знає, що саме збираються обговорювати на зустрічі, однак висловив переконання, що якщо мова піде про Україну, то з нею проконсультуються.

Україна та США – останні новини

Раніше Зеленський заявив, що попросив у США перехоплювачі для захисту енергетичної інфраструктури як плату за призупинення ударів України по НПЗ Росії.

Також раніше Зеленський просив сенаторів США натиснути на адміністрацію президента Дональда Трампа, щоб та скасувала обмеження на обмін розвідувальними даними та постачання зброї.

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