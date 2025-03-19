Україні доводиться виконувати амбіційні завдання, водночас захищаючи свою територію, критичну інфраструктуру та цивільне населення від атак Росії.

Європейський Союз повинен терміново розробити чітку дорожню карту для того, щоб Україна стала повноправним членом блоку. Про це попередили низка країн, на тлі побоювань, що Угорщина намагається підривати шанси Києва, пише Politico.

У спільному листі, який опинився у розпорядженні видання, високопосадовці з Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель розробити "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просувати процес вступу України". Це відбувається на фоні зростаючої європейської підтримки України та загострення розриву з адміністрацією президента США Дональда Трампа.

"Підтверджуючи повну та однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо до прискорення процесу вступу", — йдеться в заяві. "Настав час для амбітних і ефективних рішень у цьому відношенні".

Попри те, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн публічно висловила думку, що Україна може стати членом ЄС до 2030 року, підписанти листа тепер вимагають конкретних кроків, щоб переконатися, що це дійсно відбудеться.

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"Україна продемонструвала значний прогрес у реформах — тепер настав час для нас мобілізувати зусилля, щоб допомогти Україні зробити це", — зазначено у листі.

Зокрема, Україні доводиться виконувати амбіційні політичні, економічні та правові завдання, водночас захищаючи свою територію, критичну інфраструктуру та цивільне населення від атак Росії.

У той самий час, як наголошується в листі, процес розширення ЄС повинен бути "передбачуваним і базуватися на власних заслугах, і двосторонні питання, які суперечать загальним стратегічним інтересам Союзу, не повинні використовуватися для блокування прогресу, а повинні вирішуватися через добросовісний діалог".

Що передувало

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово виступає проти вступу України до ЄС, а його дипломати в Брюсселі постійно висувають заперечення під час переговорів, спрямованих на зміцнення інституцій Києва та забезпечення політичного й економічного узгодження.

Раніше цього місяця Орбан оголосив про необов'язкове загальнонаціональне опитування щодо підтримки вступу України. У списку з 12 вимог до Брюсселя, оприлюдненому минулого тижня, він заявив, що ЄС має бути "Союзом, але без України".

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