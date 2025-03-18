Громадяни Угорщини висловлять своє ставлення до вступу України до Євросоюзу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ініціював опитування громадської думки в країні щодо членства України в ЄС, яке відбудеться до початку літа 2025 року. Інформацію про це підтвердив угорський міністр з питань Євросоюзу Янош Бок, передає "Європейська правда".

За його словами, угорці під час опитування зможуть висловити своє ставлення до можливості надання Україні членства в Євросоюзі.

Конкретні терміни проведення так званих "національних консультацій" із громадянами Угорщини Бок озвучувати не став, зазначивши, що це відбудеться до початку літа.

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"Майбутнє процесу розширення України тепер у руках угорських громадян. Вони матимуть можливість висловити свою позицію під час національних консультацій, ініційованих угорським урядом. Ми чекаємо на результати до літа", - сказав міністр журналістам.

Позиція Угорщини щодо вступу України до ЄС

Як писав УНІАН, Орбан неодноразово висловлювався проти надання членства в ЄС Україні. Раніше він стверджував, що вступ країни до Євросоюзу "немислимий тут і зараз". Також угорський прем'єр запевняв, що у нього немає аргументів, які "виправдали" б вступ України з точки зору інтересів Будапешта.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський назвав головну перешкоду для переговорів про вступ України до ЄС. За його словами, основною перешкодою є позиція Угорщини.

Зі свого боку віцепрем'єрка з євроінтеграції та міністерка юстиції Ольга Стефанишина дала просте пояснення тому, чому Україна буде членом Євросоюзу 2030 року. За її словами, бюджет ЄС на 2026-32/33 роки вже формується з урахуванням членства України.

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