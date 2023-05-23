Країна-агресор може продовжити використовувати арсенал гібридних і ядерних загроз, вважають в Міноборони.

Незважаючи на великі втрати армії РФ, помилково вважати, що Росія ослаблена війною в Україні і не здатна на нові стратегічні "сюрпризи".

Про це заявила міністр оборони Латвії Інара Мурнієце під час виступу перед міністрами оборони Північної групи, повідомляє прес-служба міністерства. Вони погодилися, що агресивна позиція Росії становить пряму загрозу безпеці, стабільності і благополуччю всього євроатлантичного простору, тому дуже важливо продовжувати надавати військову підтримку Україні.

"Незважаючи на звичайні загрози безпеці нашого регіону, ми повинні бути готові до того, що Росія також продовжить використовувати широкий арсенал гібридних і ядерних загроз, щоб залякати і послабити західну підтримку України. Тому ми повинні залишатися єдиними і послідовними в нашій підтримці України і продовжувати бути тією рушійною силою, яка консолідує і об'єднує західні демократії для всілякої підтримки України", - заявила Мурнієце.

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Північна група - це неформальний Форум співпраці, до складу якого входять Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, три країни Балтії, Німеччина, Польща, Нідерланди та Велика Британія.

Позиція Латвії щодо війни

Як відомо, Латвія надає Україні допомогу з самого початку повномасштабної війни.

За словами міністра оборони, їхня військова підтримка, включаючи останній пакет військової підтримки, вже перевищила 1% валового внутрішнього продукту країни.

Зараз Латвія концентрує свої сили для навчання офіцерів і солдатів Збройних Сил України. Крім того, тиждень тому стартувала латвійсько-канадська ініціатива з навчання молодих українських офіцерів у Латвії.

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