Міхеїл Саакашвілі голодує 34-й день поспіль та втратив 20 кілограмів ваги.

Утримуваному у Грузинському СІЗО громадянину України, колишньому президенту Грузії, голові виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїлу Саакашвілі сьогодні зробили тести, щоб визначити об’єктивний стан його здоров’я в результаті тривалого голодування.

Про це повідомила у своєму Телеграм-каналі уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Омбудсмен поінформувала, що зустрілася з матір’ю Саакашвілі, його українським адвокатом Євгеном Грушовцем та народним депутатом України Єлизаветою Ясько.

"Пані Гіулі Аласанія (матір Саакашвілі - Ред.) занепокоєна станом здоров’я сина, який на сьогодні голодує 34-й день поспіль та втратив 20 кілограмів ваги. Мати побоюється, що тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Міхеіла. Стрибки тиску, зміна пульсу не дозволяли провести аналізи для визначення об’єктивного стану здоров’я Міхеіла. Нарешті сьогодні були зроблені всі можливі тести, на результати яких ми очікуємо", - зазначила Денісова.

Вона закликала керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров’я Саакашвілі та надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку у лікувальному закладі.

Затримання Саакашвілі

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який має громадянство України, повернувся на батьківщину, до Грузії, незадовго до першого туру муніципальних виборів. Його затримали в Тбілісі 1 жовтня на підставі заочно винесених вироків у двох кримінальних справах, що стосувалися посадових злочинів. Згідно з ними, екс-президент повинен пробути в ув'язненні 6 років.

Зараз Саакашвілі тримають у руставській в'язниці, він оголосив голодування, оскільки вважає себе політичним в'язнем. Лікарі та адвокати наполягають на госпіталізації екс-президента в приватну багатопрофільну клініку.

Влада погоджується госпіталізувати його в лікарню глданської в'язниці в Тбілісі. За інформацією адвокатів, в лікарні цієї в'язниці планується інсценувати бунт з метою ліквідації Саакашвілі.

28 жовтня адвокат Діто Садзаглішвілі повідомив, що Саакашвілі погодився на надання йому медичної допомоги.

Автор: Інна Андаліцька