Це дуже відчутний удар для конкретних регіонів Росії, де це вугілля видобувалося.

Від ембарго на вугілля постраждають вугільні регіони Росії, а російські шахтарі залишаться без роботи.

Про це розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час інформаційного телемарафону.

"Вугілля традиційно сконцентровано в окремих регіонах. Фактично, шахтарі залишаються без роботи, фактично в шахтарських регіонах Росії робоче місце знайти буде дуже важко", - зазначив він.

Експерт додав, що для Росії вугілля дуже важливий експортний продукт, і наслідки від ембарго стануть відчутними досить скоро.

"У 2021 році експорт вугілля становив 48 млн тон. 28 млрд доларів доходів для російського бюджету було згенеровано саме вугіллям. Якщо порівняти, з газу вони заробили 55 млрд, тому це досить відчутна сума", - підкреслив Харченко.

Експерт підсумував, що ембарго - дуже відчутний удар для конкретних регіонів Росії, де це вугілля видобувалося.

Довідка УНІАН. 10 серпня рішення Європейського Союзу та Великої Британії зупинити імпорт російського вугілля у відповідь на війну Росії проти України набуло чинності.

Ембарго Євросоюзу на російське вугілля увійшло до п’ятого санкційного пакету, затвердженого у квітні. Санкція Британії була затверджена у кінці липня.

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