Сьогодні, 1 серпня, в ЄС набуває чинності ембарго на імпорт вугілля з Росії. Дана міра була включена в п'ятий пакет санкцій, прийнятий 7 квітня 2022 року.
Про це повідомляється на сайті ЄС.
"З урахуванням продовження агресивної війни Росії проти України та повідомлень про звірства, скоєні в Україні російськими збройними силами, Рада прийняла рішення ввести проти Росії п'ятий пакет економічних та індивідуальних санкцій", - йдеться в повідомленні.
В узгоджений пакет входить ряд заходів, спрямованих на посилення тиску на російську владу та економіку, а також на обмеження ресурсів кремля для ведення агресії.
Раніше в ЄС щорічно ввозилося російське вугілля на 8 млрд євро.
Вугільне ембарго:
Євросоюз 8 квітня опублікував п'ятий пакет санкцій, що містить вугільне ембарго.
З серпня 2022 р. передбачена заборона на закупівлю, імпорт або перевезення вугілля та інших твердих викопних видів палива в ЄС, якщо вони походять з Росії або експортуються з Росії.
21 липня 2022 року стало відомо про те, що Великобританія введе санкції на імпорт вугілля і нафти з Росії.
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