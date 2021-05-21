Американські військові розповіли, що впродовж "щонайменше кількох років" щодня мали справу з нерозпізнаними об'єктами в небі.

Коли пілот ВМС США вперше помітив дивний об'єкт, який літав у забороненому секторі повітряного простору біля Атлантичного узбережжя, він був шокований. Жодних вихлопних слідів, жодних ознак двигуна. Це було схоже на щось секретне, щось таємниче або дуже небезпечне.

Але минули роки. І Раян Грейвс вже майже з нудьгою розповідає аудиторії американського телебачення про свої контакти з нерозпізнаними літаючи об'єктами, які частіше називають НЛО. Можливо, його ставлення продиктоване тим, що для нього, як і для його колег з ВМС США, такі спостереження стали рутиною, - пише Washington Post.

"Це відбувалося кожного дня. Кожного дня впродовж щонайменше кількох років", - сказав він в ефірі програми 60 Minutes на телеканалі CBS.

Читайте такожЦРУ розсекретило сотні документів про НЛОРозповідь лейтенанта у відставці перебив кореспондент програми Білл Вітакер: "Зачекайте хвилинку. Кожного дня впродовж кількох років?", - перепитав він. "Ага", - підтвердив Грейвс.

Грейвс і раніше розповідав свою історію. Але нове інтерв'ю, яке стало частиною репортажу програми 60 Minutes на тему нерозпізнаних об'єктів у небі, стало сигналом про дещо нове: НЛО стають нормою. Перехід від дикої теорії змови до теми для розслідування Конгресу в останні роки пришвидшився. Цьому посприяло відновлення підрозділу Пентагону, завдання якого - розслідувати такі спостереження. У наступні 6 тижнів повинен бути оприлюднений звіт, який зробить публічним все, що уряд знає про НЛО.

Документ з'явиться впродовж червня. Його публікація була умовою минулорічного законопроекту про фінансування на 2,3 трильйони доларів. Законопроект вимагав, що директор Національної розвідки США спільно з міністром оборони країни створили "детальний аналіз даних про нерозпізнані повітряні феномени і розвіддані", зібрані Службою військово-морської розвідки, ФБР і Спеціальної групи з нерозпізнаних повітряних феноменів.

Колишній директор національної розвідки Джон Раткліфф у березні натякнув, що звіт буде великим. Після того інші американські чиновники говорили, що, цілком можливо, це буде проміжний звіт. А подальші більш детальні документи будуть оприлюднені в наступні місяці. Що б не було у цих звітах, їхні автори вже привернули увагу всієї країни. А група військових у відставці стараються, щоб американці серйозно поставилися до проблеми.

Читайте такожBusiness Insider: У Конгресі вимагають від Пентагону пояснень, хто стоїть за НЛООдин з них - Луїс Лізондо, колишній офіцер розвідки. Він сказав Вітакеру, що будь-який об'єкт, який може проникати в повітряний простір США й лишатися нерозпізнаним, - це ризик для національної безпеки.

"Я не кажу, що це не звучить божевільно. Я кажу лише, що це реальність. Питання в тому, що це таке? Які його наміри і які можливості?" - сказав Елізондо.

Він додав, що інколи пояснення появи НЛО цілком просте. Але інколи все навпаки. Найбільше його тривожать ті випадки, коли експерти розвідки впевнено стверджують, що об'єкт в небі не був безпілотником, кулькою чи космічним сміттям і демонстрував ознаки нової технології.

"Врешті-решт, коли ви вичерпали всі можливі варіанти і все одно лишаєтеся з фактом, що воно в нашому повітряному просторі й реальне, саме в цей момент ситуація стає переконливою і проблематичною", - пояснив Елізондо.

Washington Post пише, що це досить прямолінійне твердження. Якщо пілоти продовжують спостерігати НЛО, яке часом літає над військовими базами США, а найрозумніші експерти військово-промислового комплексу не можуть пояснити, що це таке, то чи не варто лідерам країни докопатися до істини? Така точка зору переконала сенаторів на зразок республіканця Марко Рубіо в необхідності провести розслідування ситуації з НЛО.

"Будь-що, що входить в повітряний простір і не повинно там бути, - це загроза", - сказав Рубіо.

"Деякі мої колеги дуже зацікавлені в цій темі, а інші, знаєте, сміються, коли про таке говорять. Але я не думаю, що ми можемо дозволити стигмі завадити нам знайти відповіді на дуже фундаментальне питання", - додав сенатор.

Читайте такожBusiness Insider: У США розробляють план щодо контактів з НЛО для військових пілотівВ випуску програми 60 Minutes з'явився новий герой - колишній лейтенант-командир ВМС США Алекс Дітріх. Вона розповіла про "тривожний" контакт з НЛО над Тихим океаном в 2004 році. Дітріх була в групі з чотирьох пілотів, які бачили нерозпізнаний об'єкт. Він також був знятий камерою і зафіксований радаром. Вона і її колега з ВМС командир Дейв Фревор описали апарат як "маленький білий об'єкт, схожий на драже Тік-Так", завбільшки з їхній винищувач.

"Жодних передбачуваних рухів, жодної передбачуваної траєкторії", - розповіла Дітріх, яка раніше не говорила публічно про свій досвід.

Її літак був не озброєний. Тому, за словами Дітріх, вона почувалася уразливою перед потенційною атакою НЛО.

Документи ЦРУ про НЛО: що відомо

Більшість розсекречених документів відредаговані, а загальна якість фотокопій досить низька.

Дані не містять інформацію про контакти з інопланетянами.

Наводяться звіти про інциденти, пов'язані зі спостереженням аномальних атмосферних явищ, багато з яких залишаються незрозумілими.

Використовувані в документах терміни, наприклад, "аномальні літальні апарати" (Anomalous Aerial Vehicles), не є синонімами інопланетних кораблів, а просто є якимись об'єктами, які очевидці не змогли впізнати.

У ЦРУ підтвердили, що оприлюднені дані стосуються розслідувань щодо НЛО.

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Переклад: Лесь Димань