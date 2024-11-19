Бербок розповіла про помилку Берліна у 2014 році.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що Росія затвердила нову ядерну доктрину, щоб залякати світ.

Як передає ABC News, після зустрічі міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини, Франції та Італії Бербок заявила, що кремлівській правитель Путін почав "грати на страху" не 1000 днів тому, а ще у 2014 році:

"І Німеччина тоді зробила помилку, особливо політичну, дозволивши залякати себе цим страхом і, перш за все, не послухавши своїх партнерів, особливо східноєвропейських, які чітко дали зрозуміти в той час: ми не повинні покладатися на обіцянки Кремля, ми повинні інвестувати у власну безпеку і захист".

Нова ядерна доктрина Росії

Нагадаємо, сьогодні Путін підписав указ про основи політики Росії в галузі ядерного стримування. Згідно з документом, підставою для завдання Росією ядерного удару може стати агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної.

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Вказано п’ять головних умов для застосування ядерної зброї:

надходження достовірної інформації про старт балістичних ракет в сторону Росії та її союзників

застосування зброї масового ураження по територіях РФ, її союзників та військових формуваннях і об'єктах за межами її території;

вплив на критично важливі державні або військові об'єкти РФ, виведення з ладу яких призведе до зриву відповідних дій ядерних сил;

агресія проти РФ та Республіки Білорусь як учасників Союзної держави із застосуванням звичайної зброї, що створює критичну загрозу їхньому суверенітету;

надходження достовірної інформації про масований зліт літаків стратегічної і тактичної авіації, крилатих ракет, а також безпілотних, гіперзвукових та інших літальних апаратів і перетин ними держкордону Росії.

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