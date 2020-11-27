У Тегерані називають вбивство "актом державного терору".

Головний вчений Ірану в сфері ядерної фізики Мохсен Фахрізаде був вбитий поблизу Тегерану. Це підтвердили в Міністерстві оборони країни. Вчений помер у лікарні після нападу на його автомобіль.

Як пише BBC, іранський міністра закордонних справ Джавад Заріф засудив вбивство як "акт державного терору". Західна розвідка вважають Фахрізаде відповідальним за таємну програму Ірану з розробки ядерної зброї.

"Якби Іран хоч колись вирішив перейти до побудови зброї, Фахрізад був би відомий як батько іранської бомби", - сказав Reuters один із західних дипломатів в 2014 році.

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"Озброєні терористи атакували автомобіль, в якому їхав Мохсен Фахрізаде, голова організації до сліджень й інновацій міністерства. Після сутички між терористами і охоронцями, Фахрізаде був тяжко поранений і потрапив у лікарню. Нажаль, зусилля команди медиків з порятунку його життя були неуспішними", - повідомили в Міністерстві оборони Ірану.

У свою чергу, іранські ЗМІ пишуть, що нападники обстріляли автомобіль вченого. А інформаційна агенція Fars повідомила про те, що автомобіль підірвали у містечку Абсард. Очевидці розповіли, що було "троє-четверо людей, які були терористами, вбили".

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Переклад: Лесь Димань