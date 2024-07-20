В даний час у США на 88% ядерних боєголовок менше, ніж у 1967 році.

Вперше за 3 роки Адміністрація президента США Джо Байдена оприлюднила дані про ядерний арсенал країни.

Як вказано в документі, опублікованому на сайті міністерства енергетики, станом на вересень 2023 року США мали 3 748 ядерних боєголовок. Це на 35 боєголовок більше, ніж 2021 року. Тоді на озброєнні США була рекордно низька кількість боєголовок за весь час публікації даних з 1962 року.

В документі вказано, що в даний час у США на 88% ядерних боєголовок менше, ніж у 1967 році. На той час їх було найбільше в історії – понад 31 тис. До 1989 року США мали трохи більше 22 тис. боєголовок.

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Близько 2 тис. боєголовок, які не увійшли до переліку, зараз чекають на демонтаж. Всього з 2020 року США демонтували 405 ядерних боєголовок.

До 3 748 боєголовок входять як бойові, так і резервні. Йдеться про стратегічні та тактичні ядерні заряди, при цьому в повідомленні зазначається, що кількість тактичних ядерних боєголовок за 32 роки скоротилася більш ніж на 90%.

При цьому в документі не вказана потужність боєголовок.

Договір про обмеження ядерної зброї

Згідно з договором про обмеження стратегічних наступальних озброєнь між США та РФ, кількість розгорнутих стратегічних ядерних боєголовок не може перевищувати 1550. Проте Кремль вийшов з цього договору у 2023 році, заявивши, що дотримуватиметься його частини, яка стосується обмежень за кількістю розгорнутих боєголовок.

Кремль відмовився розкрити дані про ядерний арсенал і кількість розгорнутих боєголовок. При цьому Путін повсякчас погрожує світу своєю ядерною зброєю.

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