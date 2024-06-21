Адміністрацію Байдена звинувачують у нездатності зупинити наміри Росії в космосі.

Світ стоїть на порозі нової військової кризи, подібної "Кубинської ракетної кризи" 1962 року між СРСР та США. Тепер аналогічний рівень напруженості може спричинити розміщення росіянами ядерної зброї в космосі, вважає голова Комітету з розвідки Палати представників Конгресу Майк Тернер.

Виступаючи на заході Центру стратегічних і міжнародних досліджень у четвер, Тернер сказав, що якби Росія підірвала ядерну космічну зброю на низькій навколоземній орбіті, це загрожувало б економічним і соціальним системам у вигляді "катастрофічної та руйнівної атаки".

"Ця криза — кубинська ракетна криза в космосі. Адміністрація [Байдена] сомнамбулою крокує в безповоротний День Нуль", — наводить слова Тернера видання The Hill.

Відео дня

Тернер закликав адміністрацію Байдена відповісти на додаткові запитання щодо ядерної космічної зброї росіян та звинуватив Білий дім у нездатності вирішити цю проблему.

"Дня Нуль можна уникнути. Уявіть, наскільки іншим був би світ, якби Кеннеді дозволив Хрущову розмістити ядерну зброю на Кубі. Європа не була б вільною. Сполучені Штати були б занадто налякані, щоб кинути виклик Росії в Європі", — сказав Тернер.

Кубинська ракетна криза

Кубинська ракетна криза, що сталася в жовтні 1962 року, стала одним із найгостріших моментів Холодної війни. Конфлікт виник через розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі, що розташована лише в 145 кілометрах від узбережжя США. Це розміщення було відповіддю на встановлення американських ядерних ракет у Туреччині та Італії, що створювало загрозу для СРСР. Криза розпочалася, коли американська розвідка виявила ракетні бази на Кубі, і президент Джон Кеннеді виступив із телезверненням, оголосивши морську блокаду Куби, щоб запобігти подальшому постачанню зброї.

Напруженість зросла до межі, коли обидві наддержави підготувалися до можливого військового конфлікту. Протягом 13 днів світ стояв на порозі ядерної війни, доки не були досягнуті домовленості між Кеннеді і радянським лідером Микитою Хрущовим. Радянський Союз погодився вивезти свої ракети з Куби в обмін на обіцянку США не вторгатися на острів і таємне вивезення американських ракет з Туреччини. Кубинська ракетна криза закінчилася перемогою дипломатії і стала важливим уроком для обох країн щодо важливості комунікації та переговорів у вирішенні міжнародних конфліктів.

Вас також можуть зацікавити новини: