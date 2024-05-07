Росія створює примітивну протисупутникову зброю, яка поверне людство у докосмічну еру.

США розкрили нові деталі про російську протисупутникову зброю, створення якої налякало Вашингтон у лютому. Йдеться про найпримітивніший і найгірший варіант з усіх, які припускали експерти.

Подробиці щодо розгортання російської зброї у космосі повідомила помічниця секретаря Бюро контролю над озброєннями, стримування та стабільності Міноборони США Мелорі Стюарт. За її словами, Росія вже тримає на орбіті космічний апарат, який, на думку Пентагону, є частиною програми створення протисупутникової зброї.

Цей супутник знаходиться на нестандартній висоті, яка не використовується іншими супутниками та є вищою за звичайні навколоземні орбіти. РФ офіційно запевнила, що це науковий супутник, призначений для дослідження впливу радіації на електроніку, але в такому випадку його орбіта є нелогічною, адже пролягає нижче від потужних радіаційних поясів.

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У лютому, коли Вашингтон вперше заявив про російську програму протисупутникової зброї, американці використали обтічне формулювання "протисупутникова зброя з використанням ядерних можливостей". Через це у середовищі незалежних аналітиків точилися дискусії, про що конкретно йдеться. Зокрема були припущення, що росіяни запустять на орбіту потужну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка буде живитися від бортового ядерного реактора.

Однак представниця Пентагону розповіла про значно примітивнішу і гіршу зброю. За словами Мелорі Стюарт, йдеться про звичайний супутник із ядерним зарядом.

"Наші аналітики вважають, що його детонація в певному місці на орбіті зробить нижню навколоземну орбіту непридатною для використання протягом певного періоду часу", – сказала вона.

Представниця Пентагону зауважила, що на поточний момент росіяни ще не встигли вивести на орбіту саму ядерну зброю. Однак вона також не розкрила, скільки часу знадобиться державі-агресору, аби перейти до цього етапу.

Український військово-аналітичний портал Defense Express описав, що буде, якщо Росія справді підірве ядерний заряд у космосі.

"Якщо дуже коротко – то існує величезний ризик перетворення всього навколоземного простору у звалище космічного сміття за Синдромом Кесслера. Тобто весь космічний простір навколо землі перетвориться на кладовище космічних апаратів і його використання буде унеможливлено на десятиріччя, якщо не на сторіччя", – вважають експерти.

Космічна зброя росіян: останні новини

Як писав УНІАН, у лютому Білий дім забив на сполох через нову "серйозну загрозу" від Росії. Депутатів Конгресу терміново зібрали на спеціальний брифінг, під час якого їм повідомили нові дані розвідки. Швидко стало відомо, що йдеться про спроби Росія створити протисупутникову зброю із застосуванням ядерних технологій.

В березні стало відомо, що США готують спеціальну резолюцію Ради безпеки ООН із декларативним закликом про недопущення використання ядерної зброї в космосі. Наприкінці квітня відбулося голосування за цією резолюцією. І хоча документ просто закликав усі країни світу дотримуватися давно існуючих міжнародних домовленостей про без'ядерний статус космосу, Росія наклала вето на цю резолюцію – єдина з-поміж усіх країн-членів Радбезу ООН.

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