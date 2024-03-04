Колишній посол Штатів вважає, що зараз Білий дім набагато менше занепокоєний застосуванням ядерної зброї Москвою.

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що російський диктатор Путін використовує ядерні погрози для гальмування надання допомоги Україні.

В інтерв'ю The Washington Post він сказав, що розцінює ядерні погрози Москви як дуже серйозні: "Я думаю, що пік загрози припав на осінь 2022 року, судячи з моїх розмов з представниками адміністрації Байдена, коли Путін програвав, і він знову її розгорнув".

Макфол впевнений, що диктатор використовує ядерні погрози як козир, щоб стримувати Захід. Він каже, що якби працював у Білому домі, то поставився б дуже серйозно до відповіді Сполучених Штатів на цю загрозу.

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"Сьогодні мені здається, що вони набагато менше занепокоєні тим, що він може застосувати ядерну зброю, хоча я не знаю, якими були їхні нещодавні розрахунки щодо його коментарів у відповідь президенту Макрону. Але я знаю, що він успішно утримує нас від надання українцям зброї, яка, на їхню думку, необхідна їм для ефективної зупинки путінської армії в Україні. Я не генерал. Я не можу це оцінювати, але це їхня оцінка", - додав колишній посол.

Ядерні погрози Путіна: що відомо

Як повідомляв УНІАН, нещодавно президент Франції Еммануель Макрон сказав, що західні лідери обговорюють питання можливої відправки своїх військ в Україну.

Диктатор Путін відреагував на його слова під час свого послання до Федеральних зборів РФ. Він знову почас погрожувати світу ядерною війною та "трагічними наслідками".

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