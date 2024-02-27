Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому.
Як пише Associated Press, це питання обговорювалося на вчорашній зустрічі глав 20 європейських держав та інших західних чиновників у Парижі. Французький президент заявив, що вони зроблять все необхідне, щоб Росія не змогла виграти війну проти України.
"Сьогодні немає консенсусу щодо відправки офіційних і схвалених військ на місця. Але з точки зору динаміки нічого виключати не можна", - сказав Макрон на прес-конференції.
При цьому він не став говорити, які саме країни розглядають можливість відправки військ, заявивши, що хоче зберегти деяку "стратегічну двозначність".
Відправка західних військ в Україну: що відомо
Нагадаємо, вчора прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що деякі країни-члени Північноатлантичного Альянсу і Євросоюзу обговорюють можливість введення своїх військ в Україну.
За його словами, Словаччина не має наміру відправляти своїх військовослужбовців, проте може навчати їх на своїй території. Фіцо впевнений, що такий крок призвів би до ескалації війни із загарбницькою Росією.