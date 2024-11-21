'Це буде непередбачувано': в The Times розкрили, як Путін помститься за удари Storm Shadow

Ймовірно, російська влада вдастся до гібридної агресії, зокрема підривній діяльності та диверсіях.

На саміті G20 у Бразилії британський прем'єр Кір Стармер утримався від прямих коментарів щодо використання Україною ракет Storm Shadow для ударів вглиб території Росії. Втім, ЗСУ вже зробили це, і Кремль може помститись, пише The Times.

"Ми повинні забезпечити Україні те, що їй потрібно стільки, скільки їй потрібно, щоб виграти цю війну… Але я не збираюся вдаватися в оперативні питання, тому від цього виграє тільки одна людина, і це Путін", - сказав Стармер.

Менш ніж через добу після повернення прем’єр-міністра з Ріо-де-Жанейро з’явилися повідомлення про застосування Storm Shadow. За даними російських джерел, "12 ракет дальньої дії були випущені по Курській області". У селі Мар’їно було знайдено фрагменти ракет із трафаретним написом Storm Shadow, фотографії виклали в мережу.

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Даунінг-стріт уникає офіційного підтвердження цих ударів, прагнучи уникнути ескалації, але водночас демонструючи рішучість підтримувати Україну. Це рішення сприймається як сигнал Кремлю, хоча очікується, що Росія відповість новими формами гібридної війни: кібератаками, диверсіями та іншими підривними діями.

Прикладом є інциденти із запальними пристроями, замаскованими під масажні апарати, які спалахнули в логістичних центрах DHL у Великій Британії та Німеччині. Як зазначають у Литві, яка розслідує ці випадки, за ними стоїть російська військова розвідка.

Метью Севілл, директор Військово-наукового аналітичного центру RUSI, сказав:

"Ми ніколи не повинні мати нахабні ядерні ризики, але це виглядає неймовірно екстремально. Але ми могли бачити інші форми ескалації та відплати. Співтовариство безпеки Великої Британії буде насторожі. Вони не бояться розвивати мертву силу чи насильство за кордоном або спробувати диверсію".

Storm Shadow - як британські ракети вплинуть на війну

З військової точки зору, як зазначає одне джерело, "Storm Shadow самі по собі навряд чи суттєво вплинуть на конфлікт". Літні дебати щодо їх використання позбавили Україну елементу несподіванки, а Росія вже перемістила стратегічні об’єкти за межі їхньої дальності.

Однак ракети мають сильний символічний вплив. Якщо їх використання проти окупованих Росією територій, таких як Крим, ще викликало менше суперечок, то удари на території Росії є "значною ескалацією", яка посилає Кремлю чіткий сигнал.

Нові виклики та непередбачуваність

Рішення США та Великої Британії дозволити використання далекобійної зброї було прийнято після участі північнокорейських військових у конфлікті на боці Росії. Терпіння Вашингтона вичерпалося в останні дні президентства Джо Байдена. Однак перспективи залишаються невизначеними.

"Зараз питання в тому, як далеко Путін готовий зайти. Обрання Дональда Трампа з його обіцянкою завершити війну в перший день перебування на посаді дає Росії можливість спробувати закріпити деякі свої досягнення. Однак, як завжди у випадку з Путіним, те, що буде далі, дуже непередбачувано", - підсумувало видання.

Далекобійна зброя для України

17 листопада The New York Times із посиланням на власні джерела повідомила, що США дозволили Україні бити ракетами ATACMS по території РФ.

Згодом газета Le Figaro повідомила про зняття заборони на використання ракет Storm Shadow.

Уже 19 листопада стало відомо, що Україна вперше вдарила по Росії ракетами ATACMS. Було уражено великий арсенал зброї недалеко від міста Карачев у Брянській області.

20 листопада Bloomberg з посиланням на джерела повідомив, що Україна вперше атакувала територію Росії британськими ракетами Storm Shadow.

У Defense Express додали, що, ймовірно, ціллю був підземний бункер, де перебувало командування однієї з російських армій та генерали КНДР.

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