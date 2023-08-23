"Якщо Україна не стане ефективною державою, байдуже, якою буде Росія. Окупувати Україну вона зможе за 10-15 років", - політолог Ігар Тишкевич

У світлі останніх подій тема ймовірного розвалу Росії вже не здається чимось неймовірним. Та чи справді це можливо, й за яких умов, УНІАН запитав у політичного аналітика Українського інституту майбутнього Ігара Тишкевича.

Пане Ігаре, за яких умов, на вашу думку, можливий розпад Росії? Мова може йти про результат військової поразки чи внутрішньополітичної кризи?

Будь-яка політична криза, що може спричинити зокрема розпад Росії, буде, в першу чергу, внутрішньополітичною, а не зовнішньополітичною. Питання - коли і як може виникнути така криза. І тут можна подивитися на історію РФ.

В історії Росії - Російської імперії, Московського царства, Радянського союзу - керівник держави, який визнавав військово-політичну поразку (при тому, що визнання поразки було і серед еліт, і серед населення), частіше за все не досиджував терміну, або втрачав право керування. А часто-густо і життя. Таких випадків було небагато - близько семи-восьми.

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І що може спричинити такий розвиток подій?

Щоб Росія потрапила в таку ситуацію, в принципі, достатньо, аби Україна увійшла на територію Криму та окупованого Донбасу. За таких умов серед російських еліт може виникнути ідея: а давайте якимось чином замінимо царя на кращого, або цар (маю на увазі Путін) сам піде.

Якщо він йде, або його скидають, то починається боротьба між групами, які прийнято називати вежами Кремля. На сьогодні їх шість, однак жодна з них не має ресурсної бази, аби перехопити владу самостійно. Потрібно створювати певні коаліції.

А що далі?

Далі є два варіанти. Перший – всі групи домовляються, ставлять якогось слабенького царя, щоб через деякий час розв’язати питання остаточно.

Другий - якщо вони не домовляться й почнуться дуже цікаві процеси. Вони почнуть мобілізовувати політичний та економічний ресурс російських регіонів на свою підтримку (кожна з цих груп контролює декілька російських регіонів). Якщо вони і далі не домовляються, вже можливий розвал Росії. Але варто розуміти, що не на області, не на якісь атомарні структури, а на достатньо великі регіональні утворення населенням від десяти мільйонів та вище.

Тобто, ще раз: це буде можливо у разі, якщо московські еліти не зможуть домовитися між собою. Тоді вони звертаються за допомогою до місцевих еліт. А місцеві еліти на певному етапі вирішують: "А навіщо нам Москва?"… Такий варіант, теоретично, можливий. Якщо, умовно, сьогодні починається політична криза, його можна буде реалізувати за 3-4 роки.

Можливі національно-визвольні рухи?

Питання національно-визвольних рухів або сепаратизму окремих областей, перепрошую, це фантастика. І причина дуже проста: Російська Федерація є федерацією лише за назвою. Переважна більшість регіонів керується так званими парашутистами – людьми, які жодного дня не прожили в регіонах, або взагалі народилися, зробили кар’єру в Москві, а потім приїхали вже як представники однієї з веж Кремля.

Місцеві еліти в Росії з 2017 року відрізані від більшої частини фінансового ресурсу з Москви. Він розподіляється через губернаторів. Однак пропагандистська машина у всьому винуватить місцеві еліти - не губернаторів. Діє стара російська схема: цар – хороший, бояри – погані. В цьому випадку цар – це губернатор, а бояри – місцеві еліти, які, за інших умов, могли б стати лідерами.

Чи зацікавлені у розвалі РФ світові держави на кшталт США та Китаю, а також ключові країни ЄС? Який для них оптимальний варіант трансформації РФ після війни?

Є чотири ключові варіанти виходу Росії з війни. Перший варіант - Росія при Путіні. Це означає: війна закінчилася, Путін залишився, стара система залишилася. Другий варіант – палацовий переворот. Стара система є, але Путіна немає, а є хтось інший. Третій варіант – спроба реформувати систему, умовно, збудувати в Росії щось на зразок демократії. Четвертий варіант - розвал РФ.

Для США, як не парадоксально, найкращий варіант - номер два. Тобто, стара система без Путіна. Дещо гірший (бо більше ризиків) - це спроба гратися в демократію. І ще гірший - це розвал. Варіант "Росія з Путіним" не розглядається.

Якщо беремо Китай, то це варіант – Росія з Путіним, Росія без Путіна та ризиковий варіант – спроба будувати демократію.

У випадку Франції найкращий варіант - як і у США - Росія без Путіна. Варіант Росія з Путіним тут підходить.

Якщо ми беремо Польщу, то це - Росія без Путіна. Якщо ми беремо країни Балтії, то для них найкращим варіантом був би розвал Росії, однак вони не мають ресурсу, щоб це реалізувати. Якщо беремо Туреччину, то для Туреччини кращий варіант - або РФ з Путіним, або путінська система, але без Путіна. Індія та Бразилія - так само перші два варіанти (збереження Путіна, або путінська система без Путіна).

Який найкращий варіант трансформації РФ для України?

Для України найкращий варіант, аби Росія увійшла у політичну кризу, тому що це дає нашій державі час - від 5 до 7 років - поки Росія буде займатися собою. І, відповідно, це домашнє завдання України. Щоб перестати бути такою державою, якою вона була перші тридцять років Незалежності, а стати ефективною державою. Бо якщо Україна не стає ефективною державою на тлі руйнації частини економіки, на тлі поганої демографії, то байдуже, якою буде Росія. Окупувати Україну вона зможе за 10-15 років.

Ярослав Конощук

Ярослав Конощук