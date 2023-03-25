Закінчити модернізацію есмінців уряд Японії планує до 2027 року.

Японія заявила про намір модернізувати всі свої есмінці, оснащені комп'ютерними системами стеження і наведення Аegis.

Як повідомляє The Japan Times, модернізація буде проводитися для отримання технічної можливості розмістити на есмінцях американські крилаті ракети Tomahawk.

Закінчити модернізацію есмінців уряд Японії планує до 2027 року.

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Зазначається, що цей крок буде зроблено в рамках розвитку контратакуючого потенціалу Сил самооборони країни у світлі оновленої стратегії національної безпеки.

Японія та її есмінці

У Японії вісім есмінців, обладнаних системою Аegis, в найближчі роки їх кількість планується довести до десяти. Японія планує придбати нові ракети Tomahawk Block-5 з дальністю польоту близько 1600 км.

Уряд Японії вже оголосив про план закупівлі 400 Tomahawk, виділивши в бюджеті на 2023 фінансовий рік, починаючи з квітня 1,6 млрд доларів.

Tomahawk

Американська багатоцільова високоточна крилата дозвукова ракета компанії Raytheon. Tomahawk є стратегічною і тактичною ракетою великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з обходом рельєфу місцевості.

Війна в Україні та позиція Японії

У 2022 році Японія надала Україні гуманітарну та фінансову допомогу на загальну суму близько 1,6 млрд доларів.

21 березня 2023 року прем'єр-міністр Японії прибув в Україну.

У березні 2023 року Японія пообіцяла Україні десятки мільйонів доларів на нелетальне озброєння.

Влада Японії також вирішила надати нашій державі 470 млн доларів нової односторонньої грантової допомоги, зокрема, для сектора енергетики.

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