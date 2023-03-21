Очікується, що Фуміо Кісіда і Володимир Зеленський обговорять підтримку Японії для відбудови Україн

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда прибув з неанонсованим візитом до Києва.

Про це повідомляє видання Kyodo News. Прем'єр-міністр Японії відвідує Україну для проведення переговорів з президентом Володимиром Зеленським.

Візит тримався у секреті до моменту прибуття в Україну. Перед цим Кісіда зустрівся в Нью-Делі з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді.

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Очікується, що Кісіда і Зеленський обговорять підтримку Японії для відбудови України. Кісіда планує продемонструвати налаштованість його країни підтримувати Україну перед самітом лідерів країн "Великої сімки", який відбудеться у Хіросімі в травні.

Візит Кісіди до України

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого президент Володимир Зеленський підтвердив, що прем'єр-міністр Фуміо Кісіда запросив його здійснити візит в Японію. Аналогічно Зеленський запросив японського прем'єра відвідати Україну.

З 1 січня Японія почала головувати у "Великій сімці" промислово розвинених країн (США, Велика Британія, Канада, Франція, Італія, Німеччина та Японія), перейнявши головування від Німеччини. Саміт лідерів G7 відбудеться у місті Хіросіма 19-21 травня.

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