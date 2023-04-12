Єгипет залишається їх важливим партнером у сфері безпеки, зазначив Джон Кірбі.

Сполучені Штати Америки не бачать жодних ознак того, що Єгипет постачає Росії летальну зброю для війни в Україні.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише CNN. "Ми не бачимо жодних ознак того, що Єгипет постачає смертоносну зброю Росії", - сказав він журналістам на борту Air Force One.

Також Кірбі зазначив, що Єгипет був і залишиться їх важливим партнером у сфері безпеки. "Військові США мають давні оборонні відносини з Єгиптом", - додав він, відмовившись говорити про будь-які дипломатичні розмови між Вашингтоном і Каїром.

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Єгипет може допомагати РФ: що відомо

Вчора американська газета The Washington Post опублікувала статтю, згідно з якою президент Єгипту Абдель Фатах Ас-Сісі наказав виготовити до 40 тисяч ракет, який планують таємно відправити до РФ.

Журналісти посилаються на секретні документи Сполучених Штатів Америки, які нещодавно злили в мережу. За їхніми даними, президент хотів зберегти це в секреті, щоб уникнути проблем із Заходом.

У МЗС Єгипту сказали журналістам, що їхня позиція будується на "невтручанні в цю кризу" і збереженні дистанції з обома сторонами.

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