Обидва лідери обговорили деталі нового пакету військової допомоги.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак анонсував новий пакет військової допомоги для України від Великої Британії.

Про це він повідомив у Telegram.

Британці відправлять в Україну, зокрема, й важке озброєння. Інших деталей Єрмак не повідомив.

"Президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Вона включатиме надання нам важкого озброєння", – написав очільник ОП.

Як повідомляв УНІАН, раніше Джонсон зробив важливу заяву стосовно ймовірного застосування ядерної зброї Росією. Він пообіцяв РФ миттєвий удар у відповідь, при цьому без додаткових консультацій.

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