Борис Джонсон розповів, що буде з Росією, якщо та перейде "останню межу".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон зробив важливу заяву стосовно ймовірного застосування ядерної зброї Росією.

Під час чергового звернення до народу 57-річний політик розповів, які дії зробить Великобританія у відповідь на ядерний удар з боку РФ. За його словами, якщо Путін наважиться на те, щоб використати проти України зброю масового ураження, Британія мовчати не буде. Відразу ж буде удар у відповідь, при цьому без додаткових консультацій.

"У разі застосування зброї масового ураження Великобританія залишає за собою право самостійно, не консультуючись з іншими країнами НАТО, завдати удар у відповідь", - зазначив Джонсон.

Джонсон вважає, що дипломатично домовитися з Путіним неможливо і порівняв президента РФ з крокодилом, у якого в щелепі нога:

"Як можна домовлятися з крокодилом, коли в його щелепах нога? Ось у чому полягають труднощі, з якими стикаються українці. Потрібно просто продовжувати стратегію, продовжувати постачати зброю Україні".

Раніше українська та іноземні розвідки повідомляли, що Росія не готує ядерну зброю для застосування.

Олексій Арестович застеріг керівництво РФ від ядерних ударів по території України.

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