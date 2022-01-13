Зараз над ними працюють робочі групи.

Європейський Союз може схвалити шостий пакет санкцій проти Білорусі вже навесні.

Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк у Twitter.

Згідно з інформацією журналіста, наразі робочі групи продовжують працювати над шостим пакетом санкцій ЄС щодо Білорусі.

"Санкції можуть бути прийняті та готові ранньою весною", - повідомив він.

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Під обмежувальні заходи потрапили авіакомпанія "Белавіа", республіканське унітарне підприємство "Центркурорт", туристичний оператор "Оскартур", готель "Мінськ", готель "Планета", прикордонний білоруський підрозділ "Окрема служба активних заходів", оператор чартерних польотів "Cham Wings Airlines", візовий сервіс "VIP Grub", філія "Завод Хімволокно" ВАТ "Гродно Азот", Державне виробниче об'єднання "Білоруснафта" і підприємство "Белшина".

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