Услід за Вашингтоном пакет санкцій запровадив й ЄС.

Мінфін США схвалив черговий пакет санкцій проти Білорусі, зокрема проти сина Лукашенка – Дмитра Лукашенка й низки білоруських компаній.

Про це йдеться у повідомленні на сайті американського відомства.

У санкційному переліку – "Президентський спортивний клуб", Білоруська калійна компанія, "Агророзквіт", "Белтехекспорт", "Славкалій" та авіаперевізник "Трансавіаекспорт".

Усього обмеження стосуються 20 людей, 12 юридичних осіб і трьох літаків, які належать "Славкалію" та "Трансавіаекспорту".

Читайте такожКолишній канцлер Австрії Себастьян Курц йде з політикиУслід за Вашингтоном пакет санкцій запровадив й ЄС. Під європейські санкції потрапили 17 громадян Білорусі та 11 компаній (в тому числі, авіакомпанія "Белавиа", "Беларусьнефть", "ГродноАзот" і туристичне агентство "Центркурорт").

ОНОВЛЕНО. Також проти Білорусі запровадила нові санкції й Велика Британія. Під них потрапили, зокрема, пропагандист Григорій Азарьонок й спецкореспондент "СБ. Беларусь сегодня" Людмила Гладка, яка на камеру "опитувала" протестувальників, затриманих силовиками.

Протести в Білорусі та дії Лукашенка

У серпні 2020 року в Білорусі спалахнули масові протести через фальсифікацію президентських виборів, в результаті яких ЦВК країни вчергове оголосила Олександра Лукашенка президентом Республіки.

Десятки опозиційних політиків і тисячі незгодних з діями режиму громадян були змушені покинути країну через політичний тиск і переслідування керованими Лукашенком правоохоронними органами.

Через насильство щодо своїх опонентів дії Олександра Лукашенка засудили у ЄС та США, а також в Україні. Проти осіб, причетних до затримань і вбивств протестувальників, були запроваджені санкції. Самого Лукашенка ні ЄС, ні Україна не визнають президентом.

Тоді головним партнером Лукашенка виявився його давній союзник, російський лідер Володимир Путін. На відміну від Заходу, Кремль уникав критики дій самопроголошеного президента.

Білорусь ще більше зблизилася з Росією після погіршення відносин Лукашенка з ЄС й Україною.

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Автор: Віолетта Орлова