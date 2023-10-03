Високопоставлений представник повідомив, що, щоб вплинути на голосування в Угорщині, блок розраховує розглянути статус допомог ЄС на мільярди євро.

За словами високопоставлених чиновників, ЄС розглядає можливість надання Угорщині мільярдів євро, які були заморожені через проблеми з верховенством закону, оскільки він прагне отримати схвалення Будапешта на допомогу Україні, включаючи початок переговорів про членство Києва.

Угорщина розвиває більш тісні зв'язки з Росією, ніж інші держави ЄС, і розглядається як ключовий потенційний противник прийнятого в грудні рішення про те, чи починати переговори про вступ з Києвом, що зажадає одноголосної підтримки 27 членів Союзу, пише Reuters.

На кону також стоїть пропозиція Виконавчої комісії ЄС змусити держави-члени вносити більший внесок у спільну казну блоку, щоб допомогти фінансувати більше підтримки України. Це рішення також очікується пізніше цього року і вимагає одностайності.

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Високопоставлений представник ЄС повідомив, що, щоб вплинути на голосування в Угорщині, блок розраховує розглянути статус допомог ЄС на мільярди євро, які зараз заморожені через побоювання, що прем'єр-міністр Віктор Орбан обмежив незалежність судів.

"Я не можу собі уявити, щоб Угорщина погодилася без вирішення проблеми заблокованих коштів", - сказав чиновник.

Другий представник ЄС підтвердив, що існує зв'язок між виділенням коштів Угорщини та планами ЄС, які вимагають одностайності, включаючи переговори щодо розширення та бюджету.

Однак джерела підкреслили, що угода не була вирішена наперед і багато що також залежить від Орбана, який зіткнувся з економічною стагнацією і зростаючим бюджетним дефіцитом всередині країни.

Розморожування грошей для Угорщини - деталі

Єврокомісія має намір розморозити виділення близько 13 млрд євро до кінця листопада для Угорщини. Влада ЄС розраховує, що після цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримає пропозицію Комісії збільшити бюджет Євросоюзу і виділити значну фінансову допомогу Україні, повідомили джерела видання The Financial Times.

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