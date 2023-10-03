У грудні 2022 року ЄС заморозив 22 мільярди євро, виділених Угорщині з фондів згуртування, вирішивши, що країна не дотримується правил захисту прав людини і верховенства закону.

Єврокомісія має намір розморозити виділення близько 13 млрд євро до кінця листопада для Угорщини. Влада ЄС розраховує, що після цього прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтримає пропозицію Комісії збільшити бюджет Євросоюзу і виділити значну фінансову допомогу Україні, передають джерела видання The Financial Times.

У грудні 2022 року ЄС заморозив 22 мільярди євро, виділених Угорщині з фондів згуртування, вирішивши, що країна не дотримується правил захисту прав людини і верховенства закону. У травні Будапешт провів судові реформи у відповідь на вимоги Брюсселя, що дозволило комісії розблокувати 13 млрд євро. Будь-яке рішення про розблокування виплат Будапешту, швидше за все, викличе засудження з боку Європарламенту, який неодноразово вимагав жорсткої лінії щодо уряду Віктора Орбана. Парламент не має офіційних повноважень блокувати виплати столицям, але він може заблокувати можливу угоду про збільшення бюджету ЄС.

Раніше Єврокомісія запропонувала збільшити загальний бюджет ЄС на 66 мільярдів євро, щоб покрити збільшені витрати. Частина цих коштів (близько 50 мільярдів) повинні піти на фінансову підтримку України, щоб допомогти країні покрити витрати в наступні чотири роки.

Відео дня

Позиція Угорщини - деталі

Нещодавно Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) призупинило своє рішення про статус банку OTP як "міжнародного спонсора війни".

Однак, в Угорщині заявили, що тимчасове виключення OTP Bank зі списку суттєво не змінює ситуацію з блокуванням Будапештом військової допомоги ЄС. Представник МЗС Угорщини Мате Пацолай в коментарі інформаційному агентству MTI заявив, що до тих пір, поки OTP не буде виключений з цього списку, Угорщина не братиме участі в подальшому фінансуванні Євросоюзом постачання озброєнь в Україну.

Вас також можуть зацікавити новини: