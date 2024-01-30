За його словами, це відбувається, незважаючи на численні санкції Євросоюзу, які він ввів проти Росії.

Головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що, незважаючи на санкції Євросоюзу проти Росії, війна в Україні триває і інтенсивність бойових дій зростає.

В виступ на Форумі інвесторів щодо транспортного сполучення з ЄС він сказав, що війна Росії проти України стала "нагадуванням про критичну важливість спільного захисту основних принципів ООН".

"Суверенітет і незалежність, територіальна цілісність будь-якої країни повинні бути незаперечними. І ми повинні уникати повернення в світ, де "сила має право" і де могутні країни можуть змінювати кордони в односторонньому порядку", - сказав Боррель.

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Він додав, що для захисту цих цінностей ЄС ввів проти Росії санкції, які послабили її військову машину, однак ефект від них такий значний, як хотілося б.

"Але все одно вони там, а війна триває. І, якщо можна так висловитися, інтенсивність бойових дій зростає, і ми не бачимо світла в кінці тунелю", – резюмував Боррель.

Санкції ЄС проти Росії

Євросоюз запровадив економічні санкції проти РФ 31 липня 2014 року, суттєво розширивши їх після лютого 2022 року. Останній на сьогодні, 12-й пакет обмежувальних заходів, Європейська Рада прийняла 18 грудня минулого року. Санкції стосуються різних аспектів, пов'язаних з технологіями, промисловістю, торгівлею, фінансами, транспортом та предметами розкоші.

Вже скоро ЄС повинен ввести новий, 13-й пакет обмежувальних заходів. Вони торкнуться великої кількості фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з вторгненням в Україну. Пакет планують схвалити до 24 лютого.

Крім того, 29 січня посли Європейського Союзу підтримали пропозицію використовувати доходи від заморожених активів РФ на допомогу для України.

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