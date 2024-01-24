Нові обмеження торкнуться більшої кількості фізичних та юридичних осіб в частині заморожування активів та заборони на в'їзд.

Євросоюз готує нові санкції проти Росії та фінансову підтримку для Києва напередодні другої річниці війни, прагнучи відновити рівень західної допомоги Україні, пише Financial Times з посиланням на ознайомлених людей.

Зазначається, що набір обмежень в 13-му пакеті санкцій стосуватиметься юридичних і фізичних осіб, пов'язаних з повномасштабним вторгненням в Україну. Також ЄС готує довгоочікувану угоду про виділення Києву 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Частину грошей зможуть перерахувати одразу.

"Це гроші, зброя і санкції в той час, коли ми визнаємо, що українці потребують допомоги. Але через два роки ми бачимо, що є межі того, що ми можемо зробити", – сказав виданню один з дипломатів ЄС, який брав участь у переговорах.

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Вказано, що нові санкції ЄС торкнуться більшої кількості фізичних та юридичних осіб в частині заморожування активів та заборони на в'їзд. Однак навряд чи йдеться про заборону на імпорт російського алюмінію, як того вимагали Польща та країни Балтії.

"Інші елементи санкцій також можуть звузити, щоб забезпечити підтримку, оскільки попередні спроби націлитися на російський експорт ядерного палива та скрапленого природного газу зазнали невдачі через відсутність консенсусу", – йдеться в публікації.

Що стосується фінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро в рамках оновлення бюджету ЄС, який все ще має бути підписаний лідерами країн-членів на зустрічі 1 лютого, то Єврокомісія готова піти на поступки прем’єру Угорщини Віктору Орбану, щоб заручитись його підтримкою. Дипломати ЄС висловили впевненість, що угорський лідер врешті-решт поступиться.

"Якщо Орбан зірве поповнення бюджету ЄС, це буде схоже на політичний вихід з союзу", – заявив агентству високопоставлений дипломат ЄС.

Він додав, що частину грошей зможуть надати як тільки лідери та Європейський парламент підпишуть пакет. Точна сума все ще обговорюється. Решта грошей буде виділена траншами протягом чотирьох років.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, який брав участь у переговорах, питання отримання прибутків від заморожених активів РФ "демонструє прогрес, але не наблизить гроші до Києва". А саму конфіскацію таких активів навряд чи підтримають Італія, Франція та Німеччина.

Також тривають переговори про реформування так званого Європейського фонду миру, який фінансував поставки зброї в Україну. У блоці хочуть "поступово відмовитися" від відшкодувань столицям за зброю, яку вони відправили в Україну, і замінити їх на платежі за спільне виробництво.

Допомога ЄС та санкції проти Росії

У грудні 2023 року скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на допомогу Україні у вигляді €50 млрд від Європейського союзу.

Водночас очільник словацького уряду зазначив, що Словаччина підтримає пропозицію Європейської комісії створити Український фонд обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Іноземні ЗМІ повідомляли, що російські алюмінієві вироби є одними з товарів, щодо яких може буде введено ембарго у наступному пакеті санкцій ЄС проти Росії.

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