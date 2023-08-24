На поточний момент немає верифікованого підтвердження, що Євген Пригожин дійсно був на літаку, що розбився, та загинув. Про це заявив головний речник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, пише CNN.
"Ми бачили звіт про авіакатастрофу, в якій нібито загинув Євген Пригожин, керівник групи Вагнера, а також члени його оточення та члени екіпажу. Але знову ж таки, як і багато інших речей у Росії, нам це дуже важко перевірити, і тому ми не можемо це коментувати", — зазначив Стано.
За словами спікера, на майбутні дії "Групи Вагнера" вплине не лише "ймовірна смерть Пригожина", а й "події в червні", коли найманці рушили на Москву в рамках короткочасного повстання.
Чи міг Пригожин вижити – версії
Пригожин мав славу людини, яка полюбляє влаштовувати інформаційні провокації, зокрема й доволі складні за своє структурою. Саме тому деякі спостерігачі припускають, що ватажок ПВК "Вагнер" міг інсценувати власну смерть, щоб врятуватися від неминучої розправи з боку Кремля. Таке припущення висловила грузинська дослідниця Натія Сескурія.
Сумнівів додає ще й той факт, що Пригожин активно вдавався до конспірації під час свої переміщень. Зокрема міг вдати що летить одним літаком, тоді як насправді користувався іншим. Відомо, що в момент вчорашнього падіння одного літака Пригожина, інший його літак теж був у небі, але без пригод зміг приземлитися в Москві.