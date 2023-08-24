Влада Євросоюзу не має на руках беззаперечних доказів того, що ватажок найманців справді мертвий.

На поточний момент немає верифікованого підтвердження, що Євген Пригожин дійсно був на літаку, що розбився, та загинув. Про це заявив головний речник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано, пише CNN.

"Ми бачили звіт про авіакатастрофу, в якій нібито загинув Євген Пригожин, керівник групи Вагнера, а також члени його оточення та члени екіпажу. Але знову ж таки, як і багато інших речей у Росії, нам це дуже важко перевірити, і тому ми не можемо це коментувати", — зазначив Стано.

За словами спікера, на майбутні дії "Групи Вагнера" вплине не лише "ймовірна смерть Пригожина", а й "події в червні", коли найманці рушили на Москву в рамках короткочасного повстання.

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Чи міг Пригожин вижити – версії

Пригожин мав славу людини, яка полюбляє влаштовувати інформаційні провокації, зокрема й доволі складні за своє структурою. Саме тому деякі спостерігачі припускають, що ватажок ПВК "Вагнер" міг інсценувати власну смерть, щоб врятуватися від неминучої розправи з боку Кремля. Таке припущення висловила грузинська дослідниця Натія Сескурія.

Сумнівів додає ще й той факт, що Пригожин активно вдавався до конспірації під час свої переміщень. Зокрема міг вдати що летить одним літаком, тоді як насправді користувався іншим. Відомо, що в момент вчорашнього падіння одного літака Пригожина, інший його літак теж був у небі, але без пригод зміг приземлитися в Москві.

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