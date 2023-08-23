Стверджується, що на місці аварії знайдено десять тіл.

Тіла власника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина і військового командира цього угруповання Дмитра Уткіна виявлені на місці аварії і упізнані. Про це повідомив телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, який вважають наближеним до однієї з "веж" Кремля.

"Тіла Пригожина і Уткіна виявлені і упізнані. На 21.30 тіла всіх 10 осіб, що знаходилися на борту літака Пригожина, виявлені. Основна офіційна версія - "вибух у небі". На місце катастрофи виїжджали представники військової частини, біля якої стоїть ППО", – йдеться в повідомленні.

Близький до ПВК Вагнер телеграм-канал GREY ZONE теж повідомляє про загибель Пригожина як про підтверджений факт.

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"Керівник "Групи Вагнера", Герой Росії, справжній патріот своєї Батьківщини – Євген Вікторович Пригожин загинув в результаті дій зрадників Росії. Але навіть у пеклі він буде найкращим!" - пише канал.

Оновлено о 23.10. Російське державне агентство "Росавіація" підтвердило загибель Пригожина та Уткіна.

"За даними авіакомпанії на борту літака Embraer - 135 (EBM-135BJ) перебували наступні пасажири: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy, Utkin Dmitriy, Matuseev Nikolay, Prigozhin Evgeniy. Члени екіпажу: Levshin Aleksei, командир; Karimov Rustam, другий пілот; Raspopova Kristina, бортпровідник", - йдеться в повідомленні.

У Росавіації підкреслили, що виконання рейсу здійснювалося "на підставі дозволу на використання повітряного простору, виданого в установленому порядку".

Серед загиблих ще один заступник Пригожина – Валерій Чекалов, який відповідав за роботу служби безпеки ПВК "Вагнер".

Загиблий разом із Євгеном Пригожиним Валерій Чекалов єдиний знав про переміщення бізнесмена - саме він керував транспортною логістикою засновника ПВК Вагнер та його найближчого оточення.

Катастрофа літака Пригожина

Раніше сьогодні стало відомо, що в Тверській області Росії розбився літак, що належить начальнику ПВК Вагнер Євгену Пригожину. За словами очевидців, спочатку пролунали два вибухи, а після літак почав падати, розвалюючись на шматки.

У мережі з'явилися фотографії уламків літака. На деяких з них видно отвори, нагадують сліди від ураження шрапнеллю, якою начинені ракети ППО.

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