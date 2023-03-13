Рада Європейського Союзу продовжила ще на шість місяців - до 15 вересня 2023 року, чинність обмежувальних заходів проти 1473 осіб і 205 організацій з Російської Федерації.
Йдеться про юридичних та фізичних осіб, причетних до порушення суверенітету і територіальної цілісності України, наголошується у заяві Ради ЄС у понеділок, 13 березня.
"Рада ЄС сьогодні вирішила продовжити на наступні шість місяців – до 15 вересня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані проти осіб, причетних до діяльності, що підриває або загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, ці обмежувальні заходи передбачають не лише візові заборони і замороження активів, а і заборону на передачу коштів або інших економічних ресурсів фізичним і юридичним особам, проти яких запроваджені санкції.
Так, санкції продовжуватимуть застосовуватися щодо 1 473 фізичних осіб та 205 установ, більшість з яких потрапили під обмежувальні заходи у відповідь на постійну невиправдану і неспровоковану військову агресію проти України.
Продовження санкцій проти РФ - що передувало
Нагадаємо, що відповідні санкції проти країни-агресора вперше було запроваджено у 2014 році, і наступні кожні півроку їхня чинність продовжувалася. Також список індивідуальних санкцій поповнювався новими іменами через триваюче порушення територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України.
Варто відзначити, що 23 січня 2023 року в ЄС також прийняли рішення продовжити санкції, які раніше були запроваджені через окупацію українських територій (Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей). Їх термін продовжили до 24 лютого 2024 року.