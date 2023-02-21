Рішення стосується незаконної захоплення Росією частин Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей.

Європейський Союз продовжив термін чинності санкцій проти Російської Федерації, запроваджених через окупацію українських територій, до 24 лютого 2024 року.

"(Європейський) Союз залишається непохитним у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і налаштований повністю втілити політику невизнання у зв'язку з незаконною російською анексією. Союз не визнає і продовжує засуджувати окупацію українських територій Російською Федерацією як порушення міжнародного права", - йдеться у повідомленні в Офіційному журналі ЄС.

У цьому зв'язку, на основі перегляду рішення про запровадження санкцій і з огляду на продовження незаконних заходів РФ з окупації частини України, обмежувальні заходи повинні бути продовжені до 24 лютого 2024 року.

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Відповідне рішення набуває чинності завтра, 22 лютого і воно стосується незаконної окупації Росією частин Луганської, Донецької, Запорізької і Херсонської областей.

Санкції ЄС проти Росії - що відомо

Після повномасштабного нападу Російської Федерації на Україну влада Європейського Союза прийняла дев'ять пакетів санкцій против РФ, які торкнулися близько 1,5 тисячі росіян та різних секторів російської економіки.

Крім того, ЄС продовжив дію більшості санкцій, які були прийняті до 24 лютого 2022 року. Так, у червні минулого року Євросоюз продовжив ще на рік - до 23 червня 2023 року - дію обмежень проти Росії через окупацію українського Криму.

Наразі в ЄС готують 10 пакет санкцій, який буде приурочений до першої річниці повномасштабної війни Росії проти України. При цьому Польща та країни Балтії наполягають на включенні більшості російських пропагандистських ЗМІ у санкційний пакет.

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