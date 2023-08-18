Суддя назвав справу мільярдера радянського походження "безнадійною".

Мільярдер Євгеній Швідлер, соратник російського олігарха Романа Абрамовича, програв суд щодо скасування санкцій Великобританії, накладених на нього після вторгнення Росії в Україну, пише The Telegraph.

В березні 2022 року Міністерство закордонних справ, Співдружності та розвитку (FCDO) назвало мільярдера радянського походження діловим партнером колишнього власника ФК "Челсі" Абрамовича. Проти нього застосували санкції.

Два приватні літаки Швідлера були заарештовані. Обмеження вдарили і по його родині: відома школа для юнаків Harrow School відкликала запрошення для сина Швідлера, а його дочці сказали не повертатися в Marlborough College Wiltshire, де рік навчання коштує 45 000 фунтів стерлінгів і де вона до цього часу навчалася.

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В березні минулого року Швідлер, за його словами, звертався особисто до Ліз Трасс, яка тоді обіймала посаду міністерки закордонних справ, щоб допомогтися скасування санкцій, які він вважає помилковими. Суддя Високого суду Ніл Гарнем назвав справу мільярдера щодо скасування санкцій "безнадійно".

"З усіх доказів очевидно, що причиною санкцій проти позивача була не лише його роль у [російській сталеливарній компанії] Evraz, а й поєднання цієї ролі з його взаємин з Абрамовичем", – сказав він.

Адвокат бізнесмена Майкл О'Кейн сказав, що Швідлер намагатиметься оскаржити рішення Високого суду "якнайшвидше". Журналісти зазначають, що невдала апеляція Швідлера у Високому суді була першою подібною справою, що розглядалася у Великобританії, і вона може мати широкомасштабні наслідки для інших підсанкційних осіб, що прагнуть скасувати обмеження.

Санкції проти Євгенія Швідлера - що треба знати

59-річний Євгеній Швідлер народився в російській УФІ в родині євреїв. Дорослішав та здобував освіту в США, де й отримав громадянство. Розбагатів під час приватизації російської промисловості. В 1990-х він повернувся до Росії, де заснував з Романом Абрамовичем компанію з торгівлі нафтою "Руником". Зрештою отримав контроль над нафтовим гігантом "Сибнефть". У 2000-х разом з Абрамовичем та іншими заснував компанію з управління інвестиціями та активами "Миллхаус", зареєстровану в Великобританії.

Наразі бізнесмен мешкає в Англії і стверджує, що ніколи не був громадянином Росії, не відвідував РФ понад 15 років і критично ставиться до дій російського уряду щодо України.

Однак, як зазначається на сайті НАЗК, роль Швідлера не обмежується давніми тісними зв'язками з підсанкційним Абрамовичем. Наголошується, що він, як і Абрамович, має стосунок до російської сталеливарної компанії Evraz, яка веде бізнес у секторах, що мають стратегічне значення для уряду країни-агресора (ще нещодавно входид до ради директорів).

Незабаром після вторгнення РФ до України Швідлер потрапив до санкційного списку Великобританії. Також санкції проти нього застосували Нова Зеландія і Австралія.

Санкції проти Романа Абрамовича - що треба знати

Російський мільярдер Роман Абрамович був одним із перших росіян, щодо яких Великобританія застосувала санкції після повномасштабного вторгнення РФ до України в лютому 2022 року.

Влада країни стверджувала, що він підтримував тісні зв’язки з режимом російського диктатора Володимира Путіна. На певному етапі у 2022 році Абрамович був запропонований як учасник мирних переговорів – його "дипломатичну роль" схвалив особисто Путін. До початку поточного року його роль у цьому процесі ослабла.

Наразі Абрамович так само намагається домогтися скасувати санкцій, накладених ЄС та Великобританією.

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