Єврокомісія має підготувати висновки щодо заявки України щодо отримання статусу кандидата на вступ до ЄС.

Лідери держав і урядів країн-членів Євросоюзу підтвердили визнання європейських прагнень України й очікують на висновки Європейської комісії з приводу готовності України отримати статус кандидата на вступ.

Про це йдеться у їхніх висновках за результатами саміту Євросоюзу, оприлюднених на сайті Європейської ради.

"Європейський Союз виступає на боці України і її народу, і Європейська рада підтверджує Версальську декларацію, визнаючи європейські прагнення і європейський вибір України, як це наголошено в Угоді про асоціацію", - сказано у висновках.

У зв'язку з цим Єврорада підтверджує прохання до Європейської комісії підготувати і направити висновок стосовно готовності України до отримання статусу кандидата на вступ у відповідності з положеннями відповідних угод Євросоюзу.

Також лідери держав і урядів країн-членів Євросоюзу заявили, що ЄС продовжить надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну і гуманітарну підтримку Україні.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

18 березня Зеленський за результатами розмови з президентом Єврокомісії повідомив, щовисновок ЄК щодо заявки на членство буде підготовлено протягом кількох місяців.