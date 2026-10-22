Європа шукає головного переговірника з Путіним щодо України, - Politico

Це не обов’язково мають бути представники ЄС чи НАТО - достатньо лідерів, які отримали від інших повноваження на ведення переговорів.

Серед європейських урядів зростає усвідомлення того, що незабаром їм, можливо, доведеться висунути кандидатуру для ведення прямих переговорів із російським лідером Володимиром Путіним щодо мирного врегулювання ситуації в Україні. Про це пише Politico.

Зазначається, що головна складність полягає в тому, щоб вирішити, хто саме має взяти на себе таке непросте й ризиковане завдання.

"Президент Путін не сприймає Європейський Союз як авторитетну силу. Він не бажає вести діалог ані з Урсулою фон дер Ляєн, ані з Каєю Каллас. Він перестав спілкуватися й з іншими європейськими лідерами, зокрема з Емманюелем Макроном", - заявив президент Чехії Петр Павел.

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Він додав, що ЄС слід "визначити особу або групу осіб, які могли б виступати від імені Європи". За його словами, це не обов’язково мають бути представники ЄС чи НАТО - достатньо лідерів, які отримали від інших повноваження для ведення переговорів.

Останніми днями Дональд Трамп викликав занепокоєння в України та її європейських союзників, почавши вести переговори з Путіним в обхід них. При цьому складається враження, що він дедалі більше схиляється до підтримки російської сторони в конфлікті, який триває вже майже п’ять років.

Важливо, що це знову розпалило в Брюсселі та за його межами дискусію про те, що Європі необхідний власний прямий канал зв’язку з Кремлем - щоб захистити інтереси регіону та зміцнити здатність України протистояти нав’язуванню невигідних для неї умов миру. Девід Лідінгтон, старший науковий співробітник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень (RUSI) у Лондоні, вважає:

"Як би неприємно це не було визнавати, наявність будь-якого каналу зв’язку з Путіним пішла б на користь. Я не маю особливих ілюзій щодо того, що в короткостроковій перспективі це принесе значні результати, однак мати канал, який можна задіяти, коли з’явиться відповідна нагода, - це зовсім не погано".

Хто є кандидатом

При цьому дипломати та офіційні особи поки що не дійшли єдиної думки щодо того, хто найкраще підійшов би на роль представника Європи. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вела прямі переговори з Трампом щодо торговельних питань, тоді як голова Європейської ради Антоніу Кошта раніше налагодив канал зв’язку з Кремлем через свій апарат. Ще однією значущою фігурою, здатною представляти інтереси всього Європейського Союзу, є верховний представник ЄС Кая Каллас.

Однак, як зазначає дипломат з однієї з країн ЄС, у брюссельських коридорах влада має усвідомити: угода за участю Путіна і Трампа не будуватиметься за правилами та протоколами Євросоюзу.

"Ми не можемо з’явитися туди втрьох чи вчотирьох, і кожен виступатиме від імені ЄС. Вибір того, хто в підсумку представлятиме Євросоюз, має ґрунтуватися на максимальній ефективності, а не на особистій боротьбі за владу чи чиїхось нарцисичних амбіціях", - заявив він.

Чи візьме на себе ініціативу Стубб

Видання пише, що особливу увагу привертає постать президента Фінляндії Олександра Стубба, який перебуває поза бюрократичним апаратом ЄС. На його користь свідчать два ключові фактори: по-перше, у нього, мабуть, найкращі стосунки з Трампом серед усіх лідерів країн Євросоюзу; по-друге, Фінляндія має багатий досвід взаємодії з Росією. Дипломат пояснив:

"Стубб цікавий саме завдяки фінському досвіду та традиціям діалогу з Росією. У Європі саме вони краще за всіх знають, що потрібно для забезпечення власної безпеки в подібних умовах".

Інший дипломат з ЄС зазначив, що Стубб - "поки що єдиний, хто виявив готовність" взяти на себе політичне лідерство високого рівня; він міг би виступити в ролі європейського представника на майбутньому мирному саміті.

На зустрічі в Осло також був присутній Бйорн Зайберт, найближчий помічник Урсули фон дер Ляєн. Третій європейський дипломат заявив, що вкрай важливо, щоб у переговорах був представлений сам Євросоюз, а не лише вузька група впливових країн, таких як Німеччина, Франція та Велика Британія.

За його словами, це означає, що і Зайберт, і Педру Лурти - головний помічник Кошти - мають бути присутніми за столом переговорів на підготовчому етапі, а держави-члени ЄС повинні своєчасно отримувати інформацію про хід переговорного процесу.

Заклик до Кошти

За словами ще одного дипломата з ЄС, на саміті в Брюсселі, що відбувся минулого тижня, європейські лідери поцікавилися у Кошти, чи не настав час йому поговорити з Путіним.

"Кошта відповів, що ні, зараз він з Путіним розмовляти не буде. Але Кошті слід було б розпочати діалог із Путіним, якщо ми хочемо відігравати якусь роль у переговорах. Відмовляючись від спілкування, ми лише граємо на руку нашим опонентам", - повідомив він.

Цей дипломат зазначив, що Кошта підійшов би для такого завдання краще, ніж фон дер Ляйєн чи Каллас: обидві вони сприймаються як сторони, занадто глибоко залучені до підтримки України, щоб ефективно представляти інтереси ЄС на рівні лідерів.

"Кошта ж виглядає як більш неупереджений посередник", - підсумував співрозмовник.

Переговори з РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримала від США інформацію про те, що РФ підтримує тристоронню зустріч із представниками Вашингтона та Києва на технічному рівні для проведення мирних переговорів.

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