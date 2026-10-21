Росія підтримала зустріч у тристоронньому форматі для мирних переговорів, - Зеленський

Він наголосив, що для наближення миру, сторони мають домовитися про зустріч лідерів США, РФ та України.

Україна отримала від США інформацію про те, що РФ підтримує тристоронню зустріч з представниками Вашингтона та Києва на технічному рівні для мирних переговорів. Про це в спілкуванні з журналістами розповів президент Володимир Зеленський.

"Американська сторона пропонує це зробити якомога швидше, ми підтримуємо це. Я не знаю остаточні дати цієї зустрічі. Адженда - закінчити війну, наблизити мир і підготувати все для зустрічі на рівні лідерів", - розповів український лідер.

Він додав, що українські переговірники будуть спілкуватися з представниками США та РФ, аби наблизити закінчення війни. За словами президента, ця зустріч має відбутися не пізніше початку листопада.

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"Ми будемо підтримувати пропозицію і припинення вогню, і закінчення війни, і перемирʼя в енергосфері, будь-яких гуманітарних ініціатив, повернення полонених. Головна ініціатива з усіх цих перемовин і головний сигнал позитивний - це зустрітися, якомога раніше, почати працювати", - додав Зеленський.

Він наголосив, що для наближення миру, сторони мають домовитися про зустріч лідерів США, РФ та України. Також президент наголосив, що на цій зустрічі має бути представлена і Європа. Президент зазначив:

"Це для нас важливо, тому що адженда будь-яких домовленостей буде стосуватись і гарантій безпеки, і плану відновлення нашої держави після закінчення війни й інших питань, які пов'язані з США, закінченням війни Росії проти України, і європейською підтримкою. Тобто всі ці питання ми проговорювали з партнерами".

Мирні переговори: що відомо

Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков заявляв, що на тристоронні переговори РФ може відправити військових, а також помічника кремлівського диктатора Володимира Мединського. В Кремлі також повідомили, що зустріч може відбутися в Абу-Дабі.

Спецпосланець американського президента Стів Віткофф, підбиваючи підсумки переговорів, зазначив, що на зустрічі з Путіним США вдалося "розвинути успіх", досягнутий напередодні в Осло з президентом України. Він також заявив, що обговорив з Путіним "рамки мирного врегулювання".

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