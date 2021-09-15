Глава Єврокомісії переконана, що Мінськ "буквально штовхнув людей до європейських кордонів".

Євросоюз планує реформувати міграційну політику в Шенгенській зоні для боротьби з напливом мігрантів.

Про це повідомила глава Єврокомісії (ЄК) Урсула фон дер Ляйен. Вона звинуватила в міграційній кризі Білорусь, назвавши дії місцевої влади спробою дестабілізувати Європу.

Теми міграційної кризи фон дер Ляйєн торкнулася під час виступу на сесії Європарламенту в Страсбурзі. Глава ЄК переконана, що Мінськ "буквально штовхнув людей до європейських кордонів".

"Ми будемо і далі підтримувати Литву, Латвію і Польщу. Те, що відбувається, це гібридна атака, мета якої дестабілізувати Європу", - вважає Урсула фон дер Ляйен.

На її думку, подібна ситуація може виникнути і на кордонах з іншими країнами. "Тому, працюючи над реформуванням Шенгену, ми повинні знайти нові шляхи з тим, щоб відповідати на цю агресію і забезпечити єдність і згуртованість у захисті наших зовнішніх кордонів", - підкреслила вона, передає kommersant.

Ситуація з мігрантами в ЄС

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель також називала приплив мігрантів гібридною атакою з боку Білорусі. Мінськ звинувачують в організації припливу мігрантів, зокрема з Іраку, Афганістану та Сирії.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель говорив про готовність підтримати країни, що зіткнулися з напливом мігрантів з Білорусі.

8 вересня білоруський президент Олександр Лукашенко вніс законопроект про припинення угоди з Євросоюзом про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу.

Автор: Ірина Погоріла