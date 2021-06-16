Санкції, схвалені послами ЄС, повинні бути прийняті міністрами закордонних справ блоку на зустрічі в понеділок.

Євросоюз погодив додаткові санкції щодо Білорусі у відповідь на примусову посадку пасажирського літака Ryanair в Мінську і арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Як повідомив Reuters із посиланням на європейське дипломатичне джерело, санкції, схвалені послами ЄС, повинні бути прийняті міністрами закордонних справ блоку на зустрічі в понеділок. Заходи спрямовані проти семи осіб, пов'язаних із авіаційним сектором Білорусі. Обмеження можуть торкнутися продажу облігацій, нафтового сектора і виробництва калійних добрив, які є одними з головних у білоруському експорті.

Як розповів дипломат, посли ЄС країн також схвалили четвертий пакет візових і фінансових санкцій щодо 70 білоруських громадян у зв'язку з спірними минулорічними президентськими виборами.

Цей четвертий пакет заходів уже готувався, коли 23 травня білоруська влада змусила літак Ryanair приземлитися в Мінську, після чого журналіста Романа Протасевича і його дівчину, які були на борту, арештували.

Читайте такожГлава Ryanair: після сигналу про загрозу вибуху пілот був змушений сісти в МінськуУряди ЄС назвали інцидент повітряним піратством і на початку червня заборонили білоруським авіакомпаніям пролітати над територією Євросоюзу, а також позбавили їх доступу в європейські аеропорти.

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Автор: Ірина Погоріла