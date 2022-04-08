Євросоюз ввів санкції стосовно більш ніж 200 росіян, а також банків і низки російських промислових та транспортних компаній.
Про це повідомляється на сайті Євросоюзу.
У список в тому числі потрапили:
- дочки Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова;
- російські олігархи Олег Дерипаска, Борис та Ігор Ротенберги, Кирило Шамалов, Саїд Керімов;
- глава "Сбербанку" Герман Греф;
- пропагандист Олексій Піманов;
- головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін;
- гендиректор ВГТРК Олег Добродєєв;
- головний редактор "Московського комсомольця" Павло Гусєв;
- представник Міноборони Ігор Конашенков.
Євросоюз також заморозив активи ВТБ, "Новікомбанку", "Совкомбанку", "Відкриття", а також 14 російських промислових і транспортних компаній.
Як повідомляв УНІАН, раніше Великобританія ввела санкції проти дочок президента Російської Федерації Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.