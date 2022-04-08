Оголошено нові санкції ЄС проти Росії / фото REUTERS

Євросоюз ввів санкції стосовно більш ніж 200 росіян, а також банків і низки російських промислових та транспортних компаній.

Про це повідомляється на сайті Євросоюзу.

У список в тому числі потрапили: 

  • дочки Путіна Марія Воронцова і Катерина Тихонова; 
  • російські олігархи Олег Дерипаска, Борис та Ігор Ротенберги, Кирило Шамалов, Саїд Керімов;
  • глава "Сбербанку" Герман Греф;
  • пропагандист Олексій Піманов;
  • головний редактор "Комсомольської правди" Володимир Сунгоркін;
  • гендиректор ВГТРК Олег Добродєєв; 
  • головний редактор "Московського комсомольця" Павло Гусєв;
  • представник Міноборони Ігор Конашенков.

Євросоюз також заморозив активи ВТБ, "Новікомбанку", "Совкомбанку", "Відкриття", а також 14 російських промислових і транспортних компаній.

Як повідомляв УНІАН, раніше Великобританія ввела санкції проти дочок президента Російської Федерації Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

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