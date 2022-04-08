Заморожуються їхні активи і запроваджується заборона на в'їзд на Туманний Альбіон.

Велика Британія запровадила санкції проти дочок президента Російської Федерації Володимира Путіна і міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Про це йдеться у повідомленні на сайті британського уряду.

Зокрема, сказано, що розкішний стиль життя найближчого оточення Кремля від сьогодні також стає об'єктом санкцій, оскільки обмежувальні заходи запроваджуються проти дочок Путіна і Лаврова.

Зокрема, застосовується заборона на в'їзд і заморожуються активи Катерини Тихонової і Марій Воронцової, які є донька Путіна, і також Катерини Вінокурової, яка є донькою Лаврова.

Запровадження цих санкцій було скоординовано з США в рамках ще одного свідчення глобальної єдності через незаконне вторгнення Росії в Україну. Британія ухвалила ці рішення після запровадження 25 березня санкцій проти Поліни Ковальової, падчерки Лаврова.

Також сказано, що застосовані санкції Британії та міжнародних партнерів створюють глибокі та руйнівні наслідки для здатності Путіна вести війну. Зокрема, наразі вже заморожено 275 мрлд фунтів (60% російських резервів іноземної валюти).

"Наш безпрецедентний пакет санкцій вражає еліти і їхні родини, одночасно погіршуючи стан російської економіки до рівнів, які в Росії не бачили з часу розвалу радянського союзу. Але ми повинні робити більше. Через "Велику сімку" ми працюємо з партнерами над припиненням використання російських енергоносіїв і для подальшого враження здатності Путіна фінансувати його незаконну і невиправдане вторгнення в Україну", - заявила державний секретар у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Елізабет Трасс.

Раніше повідомлялося, що США ввели новий пакет санкцій, який торкнувся банківського сектора Росії та дочок Володимира Путіна. В Кремлі вже відреагували на дії Сполучених Штатів.

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