Глава держави заявив, що українці справді хочуть миру, але не ціною відмови від України.

Президент України Володимир Зеленський представив головам держав і урядів країн-членів Європейського Союзу, якими мають бути необхідні кроки до миру. Як повідомляє пресслужба глави держави, про це Зеленський сказав під час виступу на засіданні Європейської Ради у Брюсселі.

"Усі мають упевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити й контролювати, а саме: відсутністю атак на енергетичну та іншу цивільну інфраструктуру, тобто перемир’ям щодо використання ракет, бомб і далекобійних дронів, та другим - перемир’ям на воді, тобто припиненням військових операцій у Чорному морі", - наголосив він.

При цьому, як повідомив президент, наступний крок - це базова довіра до обставин, у яких проходять переговори.

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"Українцям, усім європейцям, американцям, кожному людському серцю у світі, яке проти війни, - усім нам потрібно відчути, що росіяни нас не обманюють", - підкреслив Зеленський.

Зокрема, на його переконання, звільнення полонених може стати засобом встановлення базової довіри. Зеленський пояснив:

"І це має ґрунтуватися на розумінні того, що будь-яке перемир’я і будь-яка форма заходів зі зміцнення довіри може бути лише прологом до повного та справедливого врегулювання, до всеосяжної угоди про гарантії безпеки та припинення війни".

Глава держави констатує, що українці справді хочуть миру, але не ціною відмови від України.

"Чи здатна Росія відмовитися від війни - ось питання, на яке мають дати відповідь будь-які переговори", - відзначив Зеленський.

Він запевняє, що Україна поділиться всіма деталями мирних планів і переговорного процесу з усією Європою. За його словами, кожна європейська нація, що надає допомогу, має долучитися до процесу досягнення миру.

Разом з тим, глава держави закликає Європу і надалі підтримувати позицію про те, що будь-які питання, пов’язані з безпекою України, мають розв’язуватися за участю України так само, як і будь-які питання, пов’язані з безпекою європейських народів або будь-які питання, пов’язані з безпекою "всієї нашої Європи, мають розв’язуватися за вашою участю".

"Тільки це може гарантувати мир на континенті та повагу до інтересів усіх європейських держав. Саме тому ми намагаємося забезпечити належне представлення європейських інтересів", - заявив президент.

Він підкреслив, що усе, що впливає на безпеку Європи, має вирішуватися за участю Європи.

Також Зеленський дякує європейцям за рішучість допомогти українцям захистити Україну:

"Щодня й щоночі нам доводиться захищати життя. Російські балістичні ракети і далі б’ють по наших містах. Тривають обстріли на фронті. Російські диверсійні групи все ще намагаються потрапити на нашу територію через кордон у Сумській та Харківській областях. Москва не зменшує своїх інвестицій у смерть, збільшує свою армію та безупинно намагається обійти санкції".

Як зазначив президент, зараз Росія має 220 бригад із бойовим досвідом.

"За п'ять років вони доведуть цю кількість до 300. Ми маємо відреагувати на це, піклуючись про життя сьогодні, завтра й післязавтра", - наголосив президент.

Можливість миру в Україні - план Зеленського

Як повідомляв УНІАН, 4 березня, Зеленський у соціальних мережах повідомив про готовність до переговорів та здійснити кроки на шляху до укладення можливого припинення вогню у війні. Зокрема, на його думку, першими етапами можуть стати звільнення ув'язнених і перемир'я в небі - заборона на ракети, безпілотники великої дальності, бомби по енергетиці та іншій цивільній інфраструктурі - і перемир'я на морі. Водночас, як підкреслив президент, це можливо зробити, якщо РФ погодиться на такий крок.

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