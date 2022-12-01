За даними Національної федерації французьких пекарень, щороку у Франції випікається понад шість мільярдів багетів.

ЮНЕСКО внесла французький багет у список світової спадщини.

Агентство ООН присвоїло статус нематеріальної культурної спадщини традиціям виготовлення багета та способу життя, який їх оточує, йдеться у повідомленні організації в Twitter.

За даними Національної федерації французьких пекарень, щороку у Франції випікається понад шість мільярдів багетів. Хоч основні інгредієнти завжди однакові, кожна пекарня має власний спосіб приготування, тому французи проводять загальнонаціональні конкурси на найкращий багет.

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Зазначимо, що сьогодні багет у Франції продається приблизно за 1 євро за штуку.

Раніше УНІАН писав, що президент Франції Емануель Макрон ще у 2018 році заявляв, що хотів би, щоб французький багет було визнано ЮНЕСКО частиною нематеріальної спадщини.

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