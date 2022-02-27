З 2014 року Російська Федерація систематично порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини, зокрема на півострові Крим.

Міністр культури України Олександр Ткаченко звернувся до ЮНЕСКО з проханням позбавити Росію статусу члена ЮНЕСКО та змінити країну-організатора 45-ї сесії Комітету всесвітньо спадщини.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Збройний наступ Росії на Україну нині знищує численні об’єкти цивільного характеру та об’єкти культурної спадщини в Україні. Незліченні історичні та архітектурні пам’ятки та археологічні об’єкти знаходяться під загрозою артилерійських обстрілів та неконтрольованого руху важких військових вантажівок", - написав він.

Також він додав, що з 2014 року Російська Федерація систематично порушує міжнародне гуманітарне право та міжнародні конвенції про охорону культурної спадщини, зокрема на півострові Крим.

"Її дії вже завдали шкоди стародавньому місту Таврійський Херсонес, внесеному до Списку всесвітньої спадщини, а також Бахчисарайському палацу кримських ханів, внесеному до орієнтовного списку, та іншим об’єктам культурної спадщини. З огляду на це Україна вважає неприйнятним продовження присутності Росії в ЮНЕСКО. Очікуємо, що відповідь і рішення у цьому питанні українська сторона отримає в найкоротші терміни", - написав Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, у результаті повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений АН-225 "Мрія".