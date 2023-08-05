Крім того, Росія сьогодні повернула з РБ всі свої вертольоти.

З Білорусі полетіли 9 винищувачів РФ. О 13:30 група злетіла з аеродрому "Барановичі".

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", до складу групи увійшли винищувачі Су-34 та Су-30СМ. Вони пройшли через Могильовську область і перетнули кордон Білорусі з РФ. Більшість із них провела в Білорусі 202 дні (з 15 січня 2023 р.).

Пізніше, в районі 14:00 з Мачулищ пішов на зліт російський вертоліт Мі-24. Це був останній вертоліт авіаційного угрупування РФ у Білорусі. Вертоліт взяв курс на схід, і, мабуть, також летить з РБ до РФ на аеродром "Сеща".

Відео дня

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці з Білорусі полетіли 10 військових гелікоптерів РФ. Група злетіла з аеродрому "Мачулищі".

До складу групи увійшли 4 Мі-8 та 6 Мі-24 на приблизно 20 членів екіпажів. Гелікоптери полетіли у східному/південно-східному напрямку і пізніше були помічені над Могильовською областю у напрямку кордону з РФ, який надалі перетнули.

Вас також можуть зацікавити новини: