Ймовірно, наразі на території РБ перебуває лише один російський гвинтокрил.

З Білорусі полетіли 10 військовиз гелікоптерів РФ. Група злетіла з аеродрому "Мачулищі" вранці 5 серпня.

Як повідомляє "Беларускі Гаюн", до складу групи увійшли 4 Мі-8 та 6 Мі-24 на приблизно 20 членів екіпажів. Гелікоптери полетіли у східному/південно-східному напрямку і пізніше були помічені над Могильовською областю у напрямку кордону з РФ, який надалі перетнули.

Більшість гелікоптерів провела в Білорусі 209 днів (з 08 січня 2023 року). Пізніше всі 10 гелікоптерів приземлилися на аеродромі "Сеща" (Брянська область).

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Авіаційне угруповання РФ у Білорусі значно поменшало. За даними "Гаюна", до сьогодні в РБ було щонайменше 11 вертольотів РФ. Тепер, мабуть, залишився один.

Крім того, за час перебування в Білорусі ця група гелікоптерів втратила одну з одиниць своєї техніки - у червні під Івацевичами розбився гелікоптер Мі-24 ВКС РФ.

Роль Білорусі у війні

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Білорусь надає Росії свою територію для ведення війни проти України. Звідти російські війська наступали на північні регіони нашої країни в лютому 2022 року. Крім того, Росія систематично обстрілює українські міста з території РБ.

Нещодавно на території Білорусі розмістили російську ядерну зброю. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про визнання Білорусі державою-агресором. Також група народних депутатів закликає розірвати з країною дипломатичні відносини.

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