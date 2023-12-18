Кортеж Байдена у Вілмінгтоні "атакував" седан, дізналися журналісти.

У неділю ввечері, 17 грудня, на сході США в місті Вілмінгтон (штат Делавер) з кортежем американського президента Джо Байдена сталася "голлівудська" надзвичайна подія, минулося без постраждалих.

У кортеж в'їхала машина, коли лідер американців і його дружина - перша леді Джилл Байден покидала передвиборчий штаб, пише Reuters з посиланням на відомості прес-пулу Білого дому і очевидців. Журналісти дізналися, що у позашляховик кортежу, який був частиною служби безпеки президента, на перехресті навпроти входу в штаб-квартиру передвиборчої кампанії врізався сріблястий седан з номерами штату Делавер.

За їхніми даними, інцидент стався через кілька митей після того, як президент відповів на запитання репортера. Після зіткнення седан швидко оточили співробітники служби безпеки - агенти загнали авто в кут і направили зброю на водія, а той підняв вгору руки. У результаті зіткнення у седана був пошкоджений бампер.

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Очевидці зазначили, що після НП з Джо і Джилл Байден було все добре, і вони без пригод повернулися у свій будинок у Вілмінгтоні.

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На початку вересня стало відомо, що у Білому домі перед самітом G20 ("Великої двадцятки") в Індії стався спалах коронавірусу COVID-19.

ЗМІ писали, що всього за кілька днів до того, як Джо Байден повинен був вирушити на саміт, його дружина заразилася коронавірусом. Журналісти з'ясували, що у самого президента США був негативний результат тесту на COVID-19.

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