Старші брат та сестра маленької дівчинки врятувалися у шафі, коли в будинок увірвалися терористи.

З полону звільнено 4-річну американку Ебігейл Мор Едан, яку бойовики ХАМАС взяли у заручники 7 жовтня, а її батьків убили. Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що дитину звільнено у процесі обміну третьої групи заручників у неділю, яких ХАМАС обміняв на палестинців, що перебували у тюрмах Ізраїлю. 4-річна Едан, яка також має американське громадянство, була серед тих 13 ізраїльтян, що вчора опинилися на свободі.

Звільнення цієї дитини прокоментував особисто президент США Джо Байден.

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"Два дні тому одній із наших співвітчизниць, американці, дівчинці, на ім'я Ебігейл, виповнилося чотири роки. Вона відсвяткувала свій день народження, той день народження і провела принаймні 50 днів до цього, бувши заручницею ХАМАСу. Сьогодні вона вільна, а Джилл (дружина Байдена - УНІАН) і я разом із багатьма американцями молимося за те, щоб з нею все було добре. Вона вільна і зараз в Ізраїлі", - наголосив він.

Як розповіли родичі дівчинки, вони думали, що Ебігейл загинула під час нападу ХАМАСу 7 жовтня. В той день бойовики увірвались до їхнього будинку і вбили матір Ебігейл на її очах та на очах її шестирічного брата та десятирічної сестри. Після цього маленька дівчинка вибігла на вулицю до свого батька – чоловік підхопив її на руки, але у той момент був застрелений терористами.

Старші діти врятувалися, зачинившись у шафі, де знаходились 14 годин, а їхню молодшу сестру забрали у полон.

Байден наголосив, що його адміністрація продовжує працювати над тим, щоб звільнити всіх громадян США та інших заручників ХАМАСу. Також йдеться, що Сполучені Штати сприяють тому, щоб до Сектору Гази надходило більше гуманітарної допомоги.

ХАМАС звільнив частину заручників

Нагадаємо, напередодні ХАМАС в обмін за звільнення 39 своїх прихильників відпустив 13 ізраїльтян та чотирьох тайців, серед яких сім дітей від 3 до 16 років. Раніше угруповання звільнило 13 ізраїльських заручників, 10 тайців і одного філіппінця.

Як повідомляв УНІАН, у межах угоди про обмін, досягнутої за посередництва США та Катару, Ізраїль та ХАМАС тимчасово зупинили бойові дії у Газі. Відповідну операцію Ізраїль розпочав проти ХАМАС у відповідь на атаку бойовиків 7 жовтня. Внаслідок вторгнення ХАМАС тоді були вбиті понад 1200 людей, понад 300 - опинились у заручниках.

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