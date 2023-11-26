Учора угода про обмін утримуваними особами ледь не зірвалась за ініціативою ХАМАС.

ХАМАС звільнив третю групу заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. На волі опинилися 14 ізраїльтян та троє громадян Таїланду. Окремо раніше бойовики відпустили одного росіянина, пише Financial Times.

Згідно раніше досягнутих домовленостей, у відповідь ізраїльська пенітенціарна служба підготувала до одночасного звільнення з тюрем щонайменше 39 палестинців.

Крім того, сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрівся з ізраїльськими військами в Газі.

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"У нас є три цілі цієї війни: знищити ХАМАС, повернути всіх наших заручників і забезпечити, щоб Газа знову не стала загрозою для держави Ізраїль. Я тут, щоб сказати: ми будемо продовжувати до кінця — до перемоги. Нас ніщо не зупинить", — сказав Нетаньяху.

Сьогодні ХАМАС визнав загибель своїх чотирьох старших командирів під час ізраїльських авіаударів до початку перемир’я. Серед них командир бригади угруповання "Північна Газа" Ахмед аль-Гандур та керівник ракетних сил угруповання Айман Сіам.

Раніше ізраїльська сторона заявляла про ліквідацію понад 50 командирів ХАМАСу різного рівня і "багатьох тисяч" бойовиків.

За даними офісу прем’єр-міністра Ізраїлю, наймолодшою заручницею, звільненою в другій партії в суботу, була трирічна Яхель Шохам, а найстаршою була її бабуся Шошан Харан, 67 років. У неділю вранці органи охорони здоров’я Ізраїлю заявили, що стан заручників був "хорошим". Лише один потребує серйозної госпіталізації.

Ізраїльські заручники в руках ХАМАС

Як писав УНІАН, вважається, що ХАМАС та союзні йому угруповання в Газі захопили близько 250 заручників під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. Близько 200 ізраїльтян та іноземних громадян досі залишаються в полоні.

У суботу угода про поетапне звільнення частини заручників опинилася під загрозою зриву після того, як ХАМАС звинуватив Ізраїль у порушенні домовленостей. За словами прес-секретаря міністерства закордонних справ Катару Маджеда аль-Ансарі, суперечку було подолано за посередництва Катару та Єгипту. Але це продемонструвало крихкість угоди, яка стала першою паузою у боях від початку жовтня.

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